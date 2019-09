Stiri pe aceeasi tema

- Un urs de circa o suta de kilograme care ramasese prins intr-un gard, in satul Coza din judetul Vrancea, a fost salvat, luni, dupa aproape o zi de chin, pentru ca la Inspectoratul Judetean de Jandarmi nu exista un angajat care sa fie instruit pentru a folosi o arma si nici substante cu care sa fie tranchilizate…

- Un urs prins in lat in gardul unei gradini din satul Coza, comuna Tulnici, a fost eliberat, luni dimineata, de specialistii veniti de la Covasna, acesta fiind pazit toata noaptea de jandarmi pentru a limita accesul persoanelor in zona, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean…

- "In data de 29.09.2019, la orele 09.23, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea, a fost sesizat prin apelul unic de urgenta 112, despre faptul ca in comuna Tulnici, sat Coza, in punctul Lunca Strajii, un urs este prins intr-un gard al unei gradini, situata la marginea localitatii. La fata…

- Un urs prins in lat in gardul unei gradini din satul Coza, comuna Tulnici, a fost eliberat, luni dimineata, de specialistii veniti de la Covasna, acesta fiind pazit toata noaptea de jandarmi pentru a limita accesul persoanelor in zona, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean…

- Un urs de 100 de kilograme este pazit de jandarmi, dupa ce s-a prins intr-un laț, pe raza satului Coza din comuna Tulnici. Animalul a fost gasit pe un teren din satul Coza, iar autoritațile nu au putut sa il elibereze pentru ca nu au o arma cu tranchilizante pentru a adormi animalul. Inițial s-a […]…

- Un echipaj de jandarmi montani, care se deplasa din Alba Iulia spre Arieseni, a reusit sa salveze o familie care s-a rasturnat cu autoturismul intr-o prapastie, a informat miercuri Inspectoratul Judetean de Jandarmi potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, echipajul a observat, in apropiere de…

- Participantii la Turul Ciclist al Romaniei vor tranzita joi judetul Covasna, indreptandu-se dinspre Brasov spre judetul Vrancea, iar pentru buna desfasurare a acestui eveniment sportiv vor fi instituite restrictii de circulatie pe mai multe drumuri publice, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie…

- Femeia si bunurile respective au fost duse la sediul sectorului, pentru cercetari, iar in colete politistii de frontiera au descoperit aproximativ 100 de kilograme de pietre de diferite dimensiuni, forme si culori, posibil chihlimbar, a caror valoare s-ar ridica la suma de 100.000 de lei.