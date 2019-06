Un urs găsit prins într-un laț în județul Gorj a fost eliberat în pădure Un urs gasit prins intr-un laț intr-o padure din apropierea localitații Fratești, din județul Gorj, a fost eliberat in mediul natural. Animalul a fost tranchilizat de medicii veterinari și de angajații Garzii de Mediu, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ursul a fost gasit in laț in padurea din apropierea satului Fratesti, comuna Lelesti, județul Gorj, de lucratorii silvici. Aceștia au anunțat jandarmii, iar o echipa de intervenție deplasata la fața locului a delimitat zona și a restricționat accesul localnicilor. Reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare și ai Garzii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

