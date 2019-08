Un urs a murit pe A1 Sibiu – Deva. A fost lovit de patru mașini Panica pe A1 Sibiu-Deva, in dreptul localitații Aciliu. Un urs care a nimerit pe carosabil a fost lovit pe rand de patru mașini. Animalul a aparut in fuga pe șosea in fața unui autoturism. Șoferul nu l-a putut evita, l-a lovit, iar alte trei mașini care veneau din urma au lovit animalul. Ursul nu a The post Un urs a murit pe A1 Sibiu – Deva. A fost lovit de patru mașini appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

