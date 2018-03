Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana este partener in programul educational national Scoala Sigurantei Tedi, program prin intermediul caruia elevii de clasa I isi insusesc informatii utile pentru siguranta personala. Initiat si organizat de Maspex Romania, in parteneriat cu Politia Romana si Ministerul Educatiei Nationale,…

- Despre Grigore Gheba s-a spus, popular, ca ar fi scos la tabla toti elevii din tara, dupa anii "50. Atunci aparusera pe piata primele sale culegeri cu probleme si exercitii de matematica pentru gimnaziu, care au cunoscut un succes fenomenal. Cand profesorii de matematica intrau la ore cu cartea la subsuori,…

- Mihaela Radulescu a avut o experiența traumatizanta in vacanța, cand a vrut sa fie o mama cool și sa practice cot la cot cu fiul ei, Ayan, un sport e iarna cu care nu era familiarizata. Dupa ce s-a dat cu motoare, skijeturi, tiroliene și elicoptere și a-ncercat toate experiențele extreme care nu cer…

- 5 australieni au murit, dupa ce au mancat pepene galben. Un barbat in varsta de peste 80 de ani din Australia este cea mai recenta victima care si-a pierdut viata, a cincea, dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale, citata de Agerpres . Toate victimele…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana miercuri dimineata pe raul Olt. Potrivit hidrologilor, in intervalul 13 martie, ora 14:40 - 14 martie, ora 10:00, se vor semnala scurgeri pe versanti, torenti, paraie,…

- "Noi am predat deja la Ministerul Mediului proiectul pentru un traseu de 67 de km de piste de biciclisti, iar proiectul nostru (...) a fost deja avizat, saptamana trecuta, in comisia tehnico-economica a Ministerului Mediului si cu aceasta aprobare deja proiectul demareaza", a declarat marti Firea…

- Un vasluian in varsta de 40 de ani spune ca a ramas fara o ureche dupa o cearta cu un consatean. Incidentul s-a petrecut miercuri, 7 martie, intr-o padure de pe raza comunei Osesti, unde barbatul se afla la munca alaturi de alti consateni. "Era suparat ca eu nu incarcam lemne in masina, ca…

- Un barbat in varsta de 38 de ani a ramas fara urechea stanga dupa ce a fost muscat de un prieten. Cei doi au mers in padure pentru a taia lemne, iar pe drum au baut mai multe pahare de vin. Vasile Morosanu (38 de ani) a inceput sa faca glume proaste la adresa prietenului sau de pahar, Marcel Rusu, iar…

- Cea mai mare și populara stațiune bulgareasca de la malul Marii Negre, Nisipurile de Aur este un adevarat magnet pentru turiștii romani atrași de mirajul sejururilor all inclusive in resorturile excelente de la malul marii, dar și pentru posibilitațile numeroase de petrecere a timpului liber. Viziteaza…

- Presedintele Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca prin solicitarea de autonomie teritoriala care va fi reformulata la Ziua Libertatii secuilor, din data de 10 martie, de la Targu Mures, nu se cere altceva decat recunoasterea unui drept…

- Elevii din Bucuresti profita din plin de vacanta neasteptata, decisa de Primaria Generala a Capitalei, si stau cat e ziua de lunga pe micile partii formate in parcuri, folosindu-se de tot ce au gasit la-ndemana acasa pentru a se da pe derdelus. Unii au venit cu saniutele. altii cu farase de plastic,…

- Eduard Vigu, tanarul din București care face cumparaturi gratis pentru vecinii batrani și bolnavi din blocul in care locuiește. Barbatul spune ca vrea sa le dea o mana de ajutor celor care nu pot ieși din casa pentru a-și cumpara cele necesare, prin viscol și vant. Eduard Vigu este instructor de fitness…

- Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019). Vezi si: Bacalaureat olimpici…

- Jucatorii lui PAOK i-au cantat "La mulți ani" lui Razvan Lucescu, distrandu-se in cabina dupa 2-0 cu Lamia. In urmatoarele trei saptamani, Olympiakos și AEK vin la Salonic.Cand Lucescu a intrat in vestiar, jucatorii ii pregatisera surpriza. Un tort și un "Happy Birthday to Mister" foarte zgomotos.…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, nu se va prezenta astazi la audierile de la DNA, unde fusese citat ca martor intr-un nou dosar. Cosma a declarat pentru ȘTIRIPESURSE ca este in vacanța și ca se va prezenta la o data ulterioara.„Am anunțat inca de saptamana trecuta la DNA ca sunt in vacanța…

- Ambasadorii SUA, Marii Britanii, Belgiei si Ungariei in Romania au dansat, au baut palinca si au mancat kurtoskalacs (colac secuiesc), sambata, la traditionalul bal de Lasata Secului din Harghita, desfasurat in acest an in localitatea Sansimion, in cadrul caruia a fost inmormantata ritualic iarna, inaintea…

- În weekendul 16 – 18 Martie clujenii care deja viseaza la urmatoarea vacanța își pot face planuri direct la Târgul de Calatorii care se va desfașura în incinta Muzeului de Arta Cluj. Turoperatorii și agențiile de turism vor prezenta ultimele oferte de early booking,…

- Alocarea de la Consiliul Județean Alba, pe jumatate fața de cea primita de comuna in mandatul fostului primar agreat. Ieri, in cadrul conferinței de presa ALDE de la Alba Iulia, viceprimarul interimar al comunei Șibot, Dacian Herlea, s-a aratat ingrijorat de situația pe care a gasit-o in primarie. Deși…

- Ziarul Libertatea va arata cum se recicleaza deseurile din sticla, plastic si hartie in prezent si cati bani se pot castiga din aceasta industrie care transforma gunoiul in bogatie. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania si-a luat angajamentul sa recicleze mare parte din deseurile produse.…

- Un tanar a ajuns, marti, la Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc, cu rani grave la unul dintre picioare, dupa ce a fost atacat de un urs, in apropierea padurii din satul Eliseni, judetul Harghita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Rita Mureșan, in vacanța cu iubitul și fiica ei Gloria. Vedeta a recunoscut ca momentele pterecute alaturi de cei dragi au fost extrem de importante pentru ea. ”Am gandit ca și cand ar fi ultima oara cand am plecat cu cea mica intr-o vacanta. Am plecat toți trei ca o familie: mama, tata si fiica. Gloria…

- Un barbat din statul american Kentucky a vazut moartea cu ochii, din cauza unui gest banal, pe care il facem aproape in fiecare zi. Tanarul in varsta de 31 de ani a trebuit sa fie operat de urgența dupa ce și-a trosnit degetele, deschizandu-și o rana mai veche.

- Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica proiectul de lege prin care se impune o taxa pe sticle si borcane, prin care se incearca incurajarea reciclarii, taxa care va afecta, insa, gospodinele, deoarece pretul borcanelor se va tripla. La inceputul acestei luni, Ministerul Mediului a pus in dezbatere…

- Faimosul slogan de pe timpul regimului comunist „Recuperare, reciclare, refolosire” va fi pus din nou in practica: Ministerul Mediului propune modificarea legii deseurilor, astfel incat pentru fiecare ambalaj care poate fi reutilizat cumparatorul sa achite in magazin 2 lei, urmand sa si-i recupereze…

- Faimosul slogan de pe timpul regimului comunist „Recuperare, reciclare, refolosire” va fi pus din nou in practica: Ministerul Mediului propune modificarea legii deseurilor, astfel incat pentru fiecare ambalaj care poate fi reutilizat cumparatorul sa achite in magazin 2 lei, urmand sa si-i recupereze…

- Președintele era imbracat lejer și purta o șapca de culoare neagra și o pereche de ochelari negri. Mai mult, acesta pare sa nu fie langa cei de la SPP. Klaus Iohannnis și soția sa nu au mai fost surprinși impreuna de mai multe luni, transmite Antena 3. ”Cred ca e in vacanța sau știam ca la…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Arad organizeaza marți 06.02.2018, incepand cu ora 10.00, la sediul Rectoratului Universitații Aurel Vlaicu din Arad (in Centru, langa Primarie - fostul Liceu Sanitar), o noua intalnire cu angajatorii și angajații din Arad. Vor participa reprezentantii ITM Arad, inspectori…

- Luana si Cabral Ibacka au toate motivele sa fie mandri de fiica lor. Inoke are acum 15 ani si s-a transformat intr-o frumoasa domnisoara. Fiica lui Cabral din prima casatorie este in primul an de liceu, iar la inceputul acestui an s-a bucurat de o vacanta de vis in Dubai.

- Daca anul trecut au ales ca destinație doar Bahamas, de aceasta data, Simona și soțul ei, Florin s-au delectate la inceput de an intr-o croaziera de 7 zile in Caraibe. Prezentatoare stirilor sportive de la Digi24 evita sa plece in perioada aglomerata a sarbatorilor, așa ca a ales sa se relaxeze cand…

- Smiley si Gina Pistol si-au facut bagajele dupa Revelion si au plecat in Thailanda, unde s-au bucurat de liniste, departe de ochii curiosilor. Acesta a fost prima lor calatorie de cand formeaza un cuplu. A

- Alesii locali PNL s-au abtinut de la transmiterea de la Primarie catre Consiliul Judetean Vrancea a unui teren in suprafata de 6 hectare pentru noul spital pe care l-au anuntat autoritatile.

- Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, iar vacanța de Paște va fi de trei saptamani Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar…

- Elevii si prescolarii nu vor face cursuri miercuri, cand se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane.Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 si 11 februarie. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie si 10 aprilie si vacanta de vara - in perioada…

- Moarte cumplita pentru un tanar de 21 de ani din Tatarasi, Iasi. Barbatul a fost gasit in aceasta dupa-amiaza fara rasuflare intr-un apartament de pe strada Ciric, in apropiere de Stadionul Tepro.

- Primarul Felix Borcean le-a explicat oamenilor ca pana nu intra in vigoare noul regulament, cele stabilite de comun acord in urma cu cateva luni nu pot fi puse in aplicare. „Am ajuns la o ințelegere cu acești cetațeni de a le securiza parcarile prin montarea unei bariere care le permite accesul…

- In timpul vacanței de iarna petrecuta in Maldive, președintele Ucrainei Petro Poroshenko ar fi inchiriat o insula separata, in perioada 1-8 ianuarie, potrivit unei investigații "Mr. Petro Incognito. Concediul secret al președintelui Poroshenko", transmite Radio Svoboda, citat de unian.net. Președintele…

- Nu mai este niciun secret pentru nimeni ca Gina Pistol și Smiley se iubesc și sunt impreuna, cu toate ca niciunul dintre ei nu a dorit sa confirme acest lucru și, probabil, nu o vor face prea curand. Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa și foarte bine ascunsa poveste de dragoste de aproximativ un…

- Dupa ce ieri, consilierii municipali din orașul Balți, din partea Partidului Nostru au anunțat ca declara greva foamei, astazi, vicepreședintele partidului, Ilian Cașu, a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii cu aleșii locali cum și-au petrecut prima noapte de protest. „Aleșii locali…

- Intre doua serii de concerte sustinute in Pakistan, artistul, actualmente membru al trupei Two (alaturi de Sorin Brotnei, si el ex-Akcent), si-a oferit o vacanta de cinci stele pe continentul African, alaturi de sotia sa.

- Ministrul Educatiei Liviu Pop sustine ca vineri s-au platit salariile aferente lunii decembrie pentru toti profesorii din Romania, in cuantum total de peste un miliard de lei. In ceea ce priveste voucherele de vacanta, ministrul a spus sambata, in direct la Romania TV ca isi doreste ca acestea sa…

- Prestige Tours International, parte din consortiul turc CalyGoup și turoperator cu 28 de ani de activitate neintrerupta pe piata turistica romaneasca a depasit in 2017, numarul de 20.000 de turiști spre Antalya, reprezentand o creștere de 58% fata de anul anterior, lanseaza in 2018, zboruri charter…

- Senatorul PSD de Bistrita Nasaud Ioan Denes este propunerea formulata in sedinta Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua functia de ministru al Padurilor si al Apelor, functie devenita vacanta prin demisia Doinei Pana informeaza Digi24.ro. .Ioan Denes este la al doilea mandat de senator. In februarie…

- Pe zi ce trece se confirma faptul ca primarul are un apetit deosebit pentru atragerea de consilieri personali din presa scrisa care nu stapanesc bine limba romana. A nu se face confuzie intre a vorbi limba romana si a o stapani. Un nou articol aparut pe pagina lui Szasz confirma cele de mai sus.…

- Actrița Paula Chirila a avut parte de o vacanța de iarna cu peripeții. Amanunte a oferit la TV. Paula Chirila, care anul trecut a divorțat de Marius Aciu , a petrecut sarbatorile de iarna departe de casa. Vedeta a mers la Londra, impreuna cu fiica ei, Carla . Deși a fost o vacanța frumoasa, Paula Chirila…

- Cum a fost surprinsa Laura Cosoi dupa ce s-a aflat ca este insarcinata. Vedeta se afla impreuna cu soțul ei, in vacanța, in Dubai, unde viitoarea mamica și-a aniversat și cei 35 de ani. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata.…

- Comisia speciala privind domeniul Justitiei se va reuni la finalul acestei luni pentru a elabora proiectele de modificare a Codului Penal, a Codului de procedura penala si a Codului de procedura civila, sustine Florin Iordache, deputat PSD, care a mai precizat ca "nimeni nu s-a grabit sa depuna amendamente".

- La Romania TV, premierul Tudose a spus ca :”In textul legii scrie foarte clar. Bugetul alocat e echilibrarat la inceputul lui 2018. El prevede ca fiecare primarie sa aiba banii pe care i-a avut in 2016, iar la prima rectificare fiecare primarie va primi de la buget sume la nivelul lui 2017. Adica…

- Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Astazi, ea i-a lasat masca pe multi, dupa ce a facut publica o poza in care apare in timp ce se saruta cu iubitul…