Un urs a fost văzut în Comarnic și semnalat prin Ro-Alert Un urs a fost vazut vineri pe o strada din Comarnic, iar locuitorii au fost avertizați prin sistemul Ro-Alert sa evite zona in care a fost observat animalul periculos. Sistemul RO-Alert i-a avertizat pe oamenii din Comarnic, dupa orele pranzului, cu privire la prezența unui urs in orașul prahovean. Avertizarea a fost emisa dupa apeluri la 112 care semnalau prezența ursului pe strada Republicii. Oamenii sunt sfatuiți sa nu se apropie și sa nu hraneasca animalul, intrucat acesta iși poate schimba brusc comportamentul, devenind agresiv, relateaza observatorulph.ro. „Atentie! A fost semnalata prezenta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

