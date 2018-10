Stiri pe aceeasi tema

- Un incident socant a avut loc in satul Plaieti din comuna prahoveana Maneciu, unde un urs a atacat doua persoane, intrand in gospodarie in cautare de hrana. O femeie in varsta de 58 de ani a fost transportata de urgenta la Spitalul Judetean din Ploiesti cu multiple plagi la maini si picioare.…

- Un urs care a atacat, joi, doua persoane, soț și soție, in Maneciu, a fost lovit in cap cu un topor și a murit. Una ditnre persoanele mușcate de urs a fost dusa la spital, scrie Mediafax.Cele doua persoane atacate de urs erau la cules de mere, in gradina, la Maneciu. Oamenii au reacționat…

- Un urs a intrat in patru gospodarii din Azuga, județul Prahova, unde a produs mai multe stricaciuni, in timpul nopții de duminica spre luni. Primarul spune ca numarul de urși este de 3 – 4 ori mai mare decat ar trebui și aceștia vin tot mai des in oraș, transmite Mediafax. Proprietarii a patru…

- Violeta Stoica Infrastructura rutiera, alaturi de cea feroviara, sunt cele mai mari probleme cu care se confrunta Ministerul Transporturilor, prin societațile naționale care au in administrare cele doua componente de transport. Niciuna dintre ele nu se prezinta la nivelul celorlalte state ale Uniunii…

- Originar din Kuweit, milionarul a fost vazut in timp ce mergea la plimbare. „In ziua de 05.08.2015, acesta a disparut de la pensiunea „Mihaela” din com. Maneciu, sat Cheia, jud. Prahova, unde se afla cazat. Ultima oara a fost vazut in curtea unei pensiuni invecinate, si ulterior indreptandu-se…

- V. Stoica Reprezentanții Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA ar trebui sa grabeasca intervenția “de urgența” pentru repararea unuia dintre pilonii viaductului feroviar de la Crasna, aflat pe sectorul de cale ferata Ploiești – Maneciu, pentru a preintampina apariția unei probleme similare celei…

- Centrul Local de combatere a bolilor Prahova, avand in vedere raspandirea exploziva a virusului pestei porcine africane in mai multe zone din țara, a luat decizia de interzicere a comercializarii animalelor vii in targurile de pe teritoriul județului nostru. Potrivit hotararii adoptate miercuri,…

- F.T. Personalul paramedical de pe doua ambulanțe SMURD, precum și pompieri ai unei autospeciale de stingere cu apa și spuma s-au deplasat, ieri, in satul Cheia (comuna Maneciu), pentru a acorda primul ajutor victimelor unui accident rutier in care au fost implicate un TIR și un autoturism. Potrivit…