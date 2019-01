Stiri pe aceeasi tema

- Hibernarea este din ce in ce mai rar intalnita la urșii din Romania, chiar daca afara este frig și zapada. In prima zi a noului an, un astfel de animal a fost filmat langa un restaurant in Predeal, județul Brașov, in timp ce se juca si facea tumbe in zapada. Ursul se bucura din plin de zapada, si nu…

- Meteorologii au emis cod roșu de avalanșa, pentru munții Fagaraș, avertizandu-i pe turiștii aflați la munte sa abia grija pe unde se aventureaza, deoarece in urmatoarele 24 de ore va continua sa ninga in general slab. La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zapada proaspata masoara pana la 10-15…

- Documente atasate: Zonele cu risc ridicat de avalansa Starea stratului de zapada In ultimele 24 ore vremea a fost in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros și pe arii extinse a nins, in general slab. Vantul a suflat in general moderat, cu rafale de 50-60 km/h in majoritatea masivelor,…

- Documente atasate: Alerta de avalanse In ultimele 24 ore vremea s-a ameliorat din punct de vedere al precipitațiilor. Cerul a fost mai mult noros, devenind variabil la sfarșitul intervalului și doar izolat a mai nins slab. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari izolate. Local s-a…

- DN1, de la Sinaia spre Predeal si DN1 A de la Maneciu spre limita cu judetul Brasov este acoperit cu un strat de zapada, anunta Biroul de Presa al Politiei Prahova. Judetul Prahova se afla sub cod galben de ninsori pana luni la ora 22.00.

- Dupa o toamna lunga cu temperature blande, iarna incepe sa-și intre in drepturi in anumite zone ale țarii. Județul Brașov a avut parte inca de joi dimineața de primii fulgi de zapada din acest sezon rece. Joi dimineața a inceput sa ninga in Predeal, iar in Poiana Brasov este iarna zdravana. Chiar daca…

- La munte, termometrul va ramane sub zero insa chiar si ziua. In aceste conditii, porniti la drum echipati pentru sezonul rece. Pe DN1A, la Cheia, stratul de zapada masura, joi, la pranz, 7 centimetri. Drumarii au imprastiat sare si nisip, astfel ca pe sosea nu sunt probleme. Unii soferi s-au oprit…