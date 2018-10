Stiri pe aceeasi tema

- O reporterița care facea o relatare în direct a fost surprinsa de apariția unui animal, pe care l-a confundat cu un câine. Tânara din imagini nu s-a panicat pentru ca nu a știut ce animal a trecut pe lânga ea. Ce vedeți în imagini nu este…

- Patru oameni au fost grav raniti dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat intr-o casa din lemn. Lipsit de experienta, tanarul de la volan a vrut sa depaseasca o alta masina, insa la revenirea pe banda a acrosat un alt autoturism.

- Un copil de patru ani si jumatate, lasat nesupravegheat de parinti, s-a urcat la volanul unei masini, miercuri, pe o strada din Oradea, unde a provocat ranirea unui muncitor, dupa care a lovit un alt autoturism si s-a oprit cu masina intr-un imobil. Muncitorul a suferit leziuni usoare, insa politistii…

- Cel putin 9 persoane au murit si 46 au fost ranite dupa ce o masina a patruns miercuri in multime intr-o piata aglomerata din sudul Chinei, relateaza publicatia britanica Express. Incidentul a fost...

- Este dezastru in cele 54 de apartamente care nu mai pot fi folosite, cel mai probabil, niciodata. Potrivit Romania TV , proprietarul blocului ar a fost amendat de primaria Sectorului 5 pentru ca mai are alte doua imobile in acelasi sector, si la fel, nici

- O firma de curierat a fost pagubita cu mii de lei si din pricina neglijentei unui angajat, care si-a lasat masina neasigurata pret de cateva zeci de secunde. Incidentul a avut loc ieri, pe strada Ardealul din Caransebes. Curierul a intrat intr-un magazin si, la scurt timp dupa ce a revenit, si-a dat…

- Incendiile din Grecia au lasat in urma mii de case distruse si mari suprafete de teren arse, traume de care supravietuitorii nu vor scapa, probabil, niciodata. Totul arata ca dupa bombardament.

