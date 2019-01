Un uriaș complex balnear este pe cale de a fi finalizat n Coreea de Nord Un uriaș proiect de dezvoltare balneara pe coasta de est a Coreei de Nord, unde Kim Jong Un vrea sa ridice hoteluri, cinematografe si un parc acvatic, este aproape de finalizare, a anuntat joi un site american specializat, pe baza unor imagini din satelit, relateaza AFP.

Site-ul 38 North a publicat o serie de imagini din satelit, cele mai recente fiind din decembrie, cu zona turistica Wonsan-Kalma, care este cuprinsa între un aeroport recent si coasta de est a Coreei de Nord, într-o regiune unde Phenianul a testat rachete balistice si a desfasurat exercitii de artilerie.

Kim… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca au loc negocieri in vederea stabilirii locului unui viitor summit cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un. "Negociem in privinta unui loc. El va fi anuntat probabil nu peste mult timp", a declarat duminica Trump, intrebat despre aceasta noua intalnire…

- "Si eu sunt nerabdator sa ma intalnesc cu presedintele Kim care isi da seama foarte bine ca Coreea de Nord poseda un potential economic formidabil", a scris liderul de la Casa Alba intr-un scurt mesaj pe Twitter. Dupa summitul istoric dintre cei doi care a avut loc in iunie la Singapore,…

- Un tribunal american a ordonat luni Phenianului sa plateasca 501 milioane de dolari ca despagubiri pentru torturarea și moartea studentului Otto Warmbier, care a decedat in 2017, imediat dupa eliberarea dintr-o inchisoare nord-coreeana. Parinții lui Warmbier au dat in judecata statul nord-coreean in…

- Imaginile arata imbunatatirile facute la baza Yeongjeo-dong si o noua baza care nu era cunoscuta anterior, ambele in zona de munte a Coreei de Nord, scrie news.ro. Avand in vedere locatia celor doua baze, acestea sunt, cel mai probabil, locatii de lansare pentru noile rachete cu raza lunga, inclusiv…

- S-au finalizat lucrarile prevazute pentru zona de interior a bazei de agrement Parc Balnear „Toroc”, urmand ca pavilionul interior al bazei de agrement sa fie deschis accesului public incepand de joi, 29 noiembrie. Intervențiile au fost unele capitale, necesare și planificate a fi efectuate la finalul…

- Administrația locala din Turda a anunțat azi finalizarea asfaltarii strazii Aurel Vlaicu. In acest an s-au executat lucrari de asfaltare in mai multe zone din oraș, cu bani de la bugetul local.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- “Documentatia tehnica care înseamna studiu de fezabilitate, proiect tehnic, proiect de executie, design, maparea serviciilor este în cuantum de 120 de milioane de euro pentru toate cele trei spitale. (…) Costul constructiei si al dotarii fiecarui spital în parte ne…

- Agentia de Dezvoltare Regionala Vest a declarat eligibil proiectul de reabilitare a Amfiteatrului roman din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, sustine vicepresedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Sorin Vasilescu. Potrivit acestuia, proiectul investitiei de cinci milioane de euro va intra in etapa de precontractare.…