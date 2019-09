Stiri pe aceeasi tema

- Sandra, o femela de urangutan pe care justitia argentiniana o considera "o fiinta o sensibila" care are drepturi, va sosi vineri in Statele Unite pentru a se scapa de depresia de care a suferit in Buenos Aires, au anuntat surse judiciare, citate de AFP. Sandra a fost imbarcata la bordul unui avion de…

- Un șofer care a parcat intr-o zona interzisa la un supermarket a fost imediat taxat de angajați, care i-au dat o lecție pe care nu o va uita prea curand. Șoferul respectiv a parcat mașina in spațiul destinat exclusiv carucioarelor de supermarket. Dupa ce au vazut ce se intampla, angajații au blocat…

- Un animal cu o lungime de 25 de centimetri, asemanator cu Scrat, veverita din filmul de animatie "Epoca de gheata", a fost descoperit in vestul Argentinei, a anuntat o echipa de cercetatori, relateaza duminica AFP. Numit "Pseudotherium argentinus", acest specimen a trait in perioada Triasic, in urma…

- Romania, care s-a oferit sa primeasca migranti de pe nava ONG-ului spaniol Open Arms, nu va mai participa la repartizarea acestora, intrucat ofertele celorlalte cinci state din UE care au mai acceptat sa preia acesti migranti sunt suficiente, dar oferta Romaniei va fi retinuta pentru o ocazie viitoare,…

- Razboiul comercial dintre SUA și China iși arata efectele mai devreme decat era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea in recesiune a celor mai mari economii ale lumii. Nouă state importante ale lumii sunt în recesiune sau în pragul unei recesiuni, iar temerile cu privire…

- Instanta conducatoare a fotbalului sud-american, CONMEBOL, a dictat un meci de suspendare si o amenda de 1.500 de dolari pentru chilianul Gary Medel, dupa eliminarea sa in meciul cu Argentina, contand pentru locul 3 la competitia Copa America, informeaza AFP.

- Proiecțiile de film sunt programate în urmatoarele trei zile de vineri din aceasta luna, pe faleza Cazinoului din Constanța. Proiecțiile de la malul marii reprezinta o avanpremiera a Festivalului Cinemascop, organizat de Centrul Ceh București, ce va avea loc în stațiunea Eforie Sud în…

- Clubul River Plate a decis sa puna stadionul pe care isi disputa meciurile de pe teren propriu la dispozitia oamenilor fara adapost din Buenos Aires, in conditiile in care Argentina se confrunta cu o iarna foarte grea, anunta presa sud-americana.