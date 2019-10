Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi la pragul de inghet si rafale de vant de aproape 100 km/h sunt prognozate pentru urmatoarele zile pe durata trecerii ''ramasitelor'' uraganului Lorenzo deasupra Marii Britanii, relateaza miercuri Press Association. Serviciul de meteorologie britanic, Met Office,…

- Uraganul Lorenzo a ajuns miecuri in insulele Azore, apartinand Portugaliei, provocand intreruperi ale alimentarii cu energie electrica si distrugeri de copaci in arhipelagul situat in mijlocul Oceanului Atlantic, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters.

- Uraganul Lorenzo a scazut in intensitate si a fost retrogradat la categoria 1 pe scala Saffir-Simpson, care are cinci trepte, si este de asteptat sa se transforme intr-un ciclon tropical puternic cand se va apropia de Irlanda, joi dupa-amiaza, a anuntat miercuri Centrul National pentru Uragane (NHC),…

- Un uragan puternic se indreapta spre Europa. Retrogradat la categoria trei dupa ce a atins forta maxima deasupra Atlanticului, Lorenzo, asa cum a fost numit de meteorologi, se indreapta spre insulele Azore, apoi...

- O furtuna de categoria a 5-a in nordul indepartat si estul Oceanului Atlantic nu a fost vazuta niciodata pana acum. Uraganul a atins deja Insulele Azore, din vestul Portugaliei, dar si parti de pe continent, din Marea Britanie si Germania. Uraganul Lorenzo a fost inregistrat in estul Atlanticului cu…

- O furtuna de categoria a 5-a in nordul indepartat si estul Oceanului Atlantic nu a fost vazuta niciodata pana acum. Uraganul a atins deja Insulele Azore, din vestul Portugaliei, dar si parti de pe continent, din Marea Britanie si Germania. Uraganul Lorenzo a fost inregistrat in estul Atlanticului cu…

- O furtuna de categoria a 5-a in nordul indepartat si estul Oceanului Atlantic nu a fost vazuta niciodata pana acum. Uraganul a atins deja Insulele Azore, din vestul Portugaliei, dar si parti de pe continent, din Marea Britanie si Germania. Uraganul Lorenzo a fost inregistrat in estul Atlanticului cu…

- Incepand de joi, 3 octombrie, Romania va fi cuprinsa, pornind din zona de nord-vest, de temperaturi extrem de reduse. Conform specialistilor Severe Weather Europe, valul de aer polar care va cuprinde mare parte din Europa, porneste din sudul Oceanului Atlantic si va ajunge initial in Marea Britanie…