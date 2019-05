Un ungur i-a băgat concubina în spital, unui muntenar ACCIDENT UȘOR… Caz hilar la Muntenii de Sus. O femeie a ajuns la spital, dupa ce autovehiculul condus de iubitul ei a fost lovit de o alta mașina, inmatriculata in Covasna. La intersecția dintre drumul național Vaslui-Iași, cu drumul județean care duce la Tanacu, un muntenar a ieșit fara sa se asigure și a fost [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

