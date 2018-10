Stiri pe aceeasi tema

- David Humbries, in varsta de 62 de ani a murit pe 18 decembrie in stațiunea egipteana Hurghada, de la țarmul Marii Roșii. La scurt timp, trupul sau a fost repatriat in Marea Britanie, unde medicii legiști au constatat la autopsie ca acestuia ii lipseau cateva organe, printre care și inima, scrie The…

- Tragedie la malul marii marți seara, 16 octombrie. Un barbat in varsta de 69 de ani a murit inecat. Din pacate, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru acesta. Trupul barbatului afost adus la mal de pompierii ISU, scrie presa locala, insa acesta nu a mai putut fi salvat, in…

- Un barbat roman fara adapost din Italia a fost ucis de o mașina in apropierea intersecției in care cerșea. Foarte puțini știu cum se numea barbatul roman fara adapost din Ragusa, dar cu toții și-l amintesc ca fiind o persoana care avea mereu zambetul pe buze pentru persoanele care treceau pe langa el.…

- Medicii veterinari si crescatorii de ovine si caprine au fost informati despre o noua boala care ameninta animalele: pesta micilor rumegatoare. Primele focare au fost confirmate in Bulgaria.

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral (ABADL), reprezentantii institutiei au intervenit in cursul noptii de luni spre marti pentru pentru depoluarea unei portiuni de plaja din statiunea Mangalia, unde a fost semnalata o poluare cu hidrocarburi. "Angajatii…

- Rezultatul analizelor de laborator efectuate in cazul mistrețului mort gasit la Matești arata ca acesta nu era infectat cu virusul PPA – pesta porcina africana. Reamintim ca marți a fost descoperit intr-o padure la Matești cadavrul unui porc mistreț. Autoritațile sanitar-veterinare din Buzau au fost…

- Autoritațile sanitar-veterinare din Buzau au fost alertate marți de paznicul fondului de vanatoare din comuna Matești dupa ce a descoperit in padure cadavrul unui mistreț. Medicii veterinari s-au deplasat in zona și au descoperit animalul mort. Imediat au fost prelevate probe pentru a fi trimise la…

- Haos pe o plaja din Marea Britanie, unde un artist a ingropat lingouri de aur in valoare de zece mii de lire sterline. Peste cinci sute de oameni au luat cu asalt plaja din Kent, inarmati cu lopeti si detectoare de metal.