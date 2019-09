Stiri pe aceeasi tema

- Un turist canadian si-a pierdut viata, sambata, dupa ce a sarit cu parapanta de pe Kilimanjaro, cel mai inalt varf de pe continentul african si principala atractie turistica din Tanzania, au anuntat autoritatile citate de AFP. Parapanta lui Justin Kyllo, in varsta de 51 de ani, "nu s-a…

- Trei persoane, intre care un copil de 10 ani au murit, joi, in accidentul din apropierea localitații Slobozia Bradului, in județul Vrancea, unde un TIR a lovit o dubița. Alte patru persoane au fost ranite, intre care o fata de 14 ani este in stare grava, la spital.Reprezentanții IPJ Vrancea…

- Un cetatean roman a murit intr-un centru pentru detentie administrativa situat la periferia Parisului, anunta surse din cadrul Comisiei de ancheta citate de MEDIAFAX.Citește și: Șeful INML face anunțul! Rezultatele au fost doar preliminare, continuam expertizele Romanul, in varsta de…

- Imagini accident cumplit transmis LIVE pe Facebook. Un copil de 3 ani, mama lui insarcinata si bunica au murit nevinovati.Soferul care era baut a fugit dupa accident .video Mai multi tineri aflati sub inflienta alcoolului au gonit duminica cu viteza pe strazile din localitatea Vacareni, judetul Tulcea.…

- Un tanar de 19 ani a murit, iar alti trei, cu varstele de 15, 18 si respectiv 19 ani, au fost raniti in urma unui grav accident de circulatie care a avut loc, sambata dupa-amiaza, in localitatea Sibisel, din judetul Hunedoara, dupa ce autoturismul in care se aflau victimele s-a rasturnat in afara partii…

- Imagini accident groaznic. Trei persoane au murit, iar alte patru au suferit leziuni multiple.O dubița și un autoturism au intrat in coliziune frontala.foto Accidentul s-a produs pe fondul unei patrunderi pe contrasens. O dubița și un autoturism au intrat in coliziune frontala. In urma impactului trei…

- Un fost DJ sud-african, care a luptat pentru sansa de a deveni primul african de culoare care ajunge in spatiu si a obtinut-o, a murit duminica intr-un accident de motocicleta, a anuntat familia sa.

- Un sud-african care trebuia sa devina primul african de culoare in spatiu a murit in urma unui accident de motocicleta, conform unui anunt facut duminica de familia sa, citat de AFP. Mandla Maseko, care...