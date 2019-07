Stiri pe aceeasi tema

- Un turist de 68 de ani a decedat, vineri, la aproape 2.000 de metri altitudine, in Munții Rodnei, iar salvamontiștii din Borșa, județul Maramureș, nu au putut interveni deoarece mașinile de intervenție montana au fost puse sub sechestru de un executor judecatoresc, transmite corespondentul MEDIAFAX.Șeful…

- 6:00 – 14:00. Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Borșa – Sighetu Marmației (DN 18) ● Baia Mare: str. Fabricii, bd. Republicii ● Baia Mare – Baia Sprie (DN 18) ● Sighet – Vadu Izei (DN 18) ● Borșa: strazile Libertații, Victoriei, Bogdan Voda (DN 18) și 22 Decembrie […]…

- Ninsoare in toiul verii in Romania. Zapada s-a asternut pe varful muntelui Pietrosu Rodnei din judetul Maramures, la o altitudine de peste 2300 de metri.Primarului orasul Borsa, Sorin Timis, sustin ca este pentru prima data cand aude ca in Munții Rodnei ninge in luna iulie.

- Temperaturile scazute din noaptea de marti spre miercuri si vremea in continua schimbare au dus la aparitia ninsorii in Muntii Rodnei, a precizat, pentru AGERPRES, primarul orasului Borsa, Sorin...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, cod roșu de vant, ploi torențiale și grindina valabil pana la ora 16.45.Potrivit ANM, in localitațile Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Moisei, Saliștea de Sus, Vișeu de Jos, Ruscova, Repedea, Sacel, Bogdan Voda, Rozavlea,…

- Un șofer de 46 de ani a murit, aseara, iar cei doi copii ai sai minori (14 și 17 ani) au fost raniți, intr-un grav accident rutier care a avut loc pe Drumul Național 18 (DN18), Baia Mare - Sighet, la intrarea in stațiunea Mogoșa. Din primele cercetari, conducatorul auto a pierdut controlul direcției…

- Trei turisti americani rataciti pe teritoriul Parcului National din Muntii Rodnei au fost gasiti de salvamontisti si transportati la spitalul din orasul Borsa, a precizat, luni, primarul Sorin Timis. Potrivit acestuia, cautarile celor trei turisti americani au durat peste 13 ore, iar echipa Salvamont…

