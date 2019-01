Un turist a fost surprins de o alunecare de zapada, la Cota 2000, din Sinaia. Care este starea acestuia Un turist a fost surprins de o avalansa la Cota 2000, din Sinaia, scrie antena3.ro. Din fericire, barbatul a reusit sa scape din calea valului de zapada.Incidentul s a produs in zona Zadele. Partiile negre raman inchise din cauza riscului crescut de avalansa. Toata dimineata, administratorii domeniului schiabil i a anuntat pe turisti sa nu iasa din partiile marcate si deschise.Turistul care s a aventurat acea zona a scapat doar printr o minune. La cota 2000, multi turisti nu respecta atentionari ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de schi continua in condiții foarte bune in Alba, in perioada 25 – 31 ianuarie. Ninsorile recente au adus un strat nou și consistent de omat pe partiile din Arieșeni. Starea lor este, prin urmare, mai mult decat buna, asigurand o excelenta continuare a sezonului de schi. La Șureanu, zapada este…

- Riscul de avalansa se mentine la cote ridicate in principalele masive muntoase din judetul Hunedoara, salvamontistii apreciind ca in urma ninsorilor si a incalzirii vremii din ultimele doua zile exista un pericol major ca zapada sa o ia la vale, in zonele de creasta sau pe vai, unde ninsoarea a fost…

- Saizeci de turisti si angajati au reusit sa scape marti dimineata nevatamati din doua hoteluri montane din Austria lovite de o avalansa, potrivit dpa. Potrivit imaginilor difuzate de canalul de televiziune austriac ORF, zapada a spart ferestrele si a patruns pe scarile hotelului situat in statiunea…

- Cel puțin trei persoane au fost ranite joi dupa ce o avalansa a lovit un hotel situat in zona trecatorii Schwaegalp din Alpii elvetieni, a informat politia locala, citata de DPA. 'Vehiculele aflate in parcarea hotelului si parti ale restaurantului au fost ingropate sub zapada', a informat…

- Starea partiilor din Alba in perioada 11 – 17 ianuarie 2019 La Șureanu, zapada este enorma, iar ninsorile care urmeaza și gerul persistent asigura o buna continuare a sezonului de schi. Cele 9 partii ale domeniului sunt perfect practicabile. La Arieșeni, ninsorile abundente și gerul au facut ca iarna…

- Starea partiilor din Alba in perioada 4 – 10 ianuarie Exceptand vremea foarte aspra, specifica inceputului de ianuarie, condițiile de schi sunt excelente, la Șureanu. Zapada proaspat așternuta asigura un sezon de lunga durata, cu partii perfect pregatite și zone de off-piste care gem de omat abundent.…

- Documente atasate: Zonele cu risc ridicat de avalansa Starea stratului de zapada In ultimele 24 ore vremea a fost in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros și pe arii extinse a nins, in general slab. Vantul a suflat in general moderat, cu rafale de 50-60 km/h in majoritatea masivelor,…

- Pompierii au actionat luni, 29 octombrie, sa dea jos doi brazi cazuti pe acoperisul unei case din Sinaia si l-au avariat. Incidentul s-a petrecut de joi, saptamana trecuta, insa proprietarii au solicitat ajutor doar cateva zile mai tarziu. Atunci cand au sosit pompierii pentru a actiona, in casa avariata…