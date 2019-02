Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Bogdan Voicu, propus de ministrul Justiției pentru funcția de procuror șef al Secției de Combatere a Traficului de Droguri, a spus, luni, la sedinta Secției pentru Procurori a CSM, ca exista riscul ca Romania sa treaca de la statutul de țara de tranzit la stat furnizor de droguri, avand in…

- Sapte barbati, din judetele Galati si Teleorman, au fost retinuti pentru 24 de ore, banuiti de comiterea de infractiuni informatice pe site-urile de vanzari active pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, prejudiciul creat prin comiterea faptelor fiind de peste 470.000 de dolari, informeaza miercuri…

- Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursa externa, a patru posturi vacante de personal contractual, dupa cum urmeaza: 1 personal contractual referent II la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova Serviciul de Combatere…

- Agenda romana a presedintiei Consiliului UE Bugetul multianual de dupa 2020 si cresterea rolului global al forului comunitar se afla printre dosarele pe care România le are pe agenda presedintiei rotative a Consiliului UE. Ministrul de externe, Teodor Melescanu, a precizat, în…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fugit din Romania, unde fusese plasat sub control judiciar, pe 30 decembrie 2017. Radu Mazare a anuntat ca a solicitat azil politic in Madagascar, tara unde acesta are si unele afaceri, conform adevarul.ro. Desi au trecut 365 de zile de la acest eveniment,…

- Poliția Romana, anunț de ultima ora in scandalul plangerii depuse de pmul de afaceri Sebastian Ghița pe numele fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi."In conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internaționala in materie penala, Inspectoratul General al Poliției…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 608 persoane, 66 de autovehicule si 27 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In perioada 23-29 noiembrie a.c., au fost localizate, pe teritoriul…

- Senatul a adoptat tacit, luni, un proiect legislativ prin care conducatorii de autovehicule vor putea solicita reducerea perioadei de suspendare a permisului auto in anumite condiții, scrie Mediafax.„La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre…