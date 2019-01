Un tsunami major a devastat sudul Chinei in anul 1076, au anuntat oamenii de stiinta chinezi, lansand un avertisment in legatura cu implicatiile pe care studiul lor ar putea sa le aiba asupra unei regiuni costiere care este dens populata in prezent si inzestrata cu mai multe centrale nucleare, informeaza AFP. Dovezi stiintifice tot mai numeroase sugereaza ca un cutremur de pamant produs in groapa oceanica Manila a creat un veritabil zid de apa, care s-a abatut in urma cu aproximativ o mie de ani asupra unui teritoriu ce corespunde actualei provincii chineze Guangdong. Acel tsunami a provocat "un…