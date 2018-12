Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 281 de morti si peste 1.000 de raniti, a anuntat luni Agentia nationala de gestionare a catastrofelor, potrivit BBC News. Bilanțul numarului victimelor ar ...

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 281 de morti si peste 1.000 de raniti, a anuntat luni Agentia nationala de gestionare a catastrofelor.

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 281 de morti si peste 1.000 de raniti, a anuntat luni Agentia nationala de gestionare a catastrofelor, citata de dpa si AFP. "Numarul victimelor va continua sa creasca, la fel si pagubele", a declarat…

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 168 de morti si 30 de persoane disparute, a anuntat duminica Agentia nationala de gestionare a catastrofelor citata de DPA si AFP, potrivit Agerpres .

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters.

- Șirul ororilor pare sa fie neșfarșit in Indonezia. Bilanțul morților depașește 1.200. Pe dealurile orasului Palu,se deruleaza imagini rupte din filmele documentare despre ciuma bubonica: zeci de camionete pline de cadavre stau la rand, iar voluntarii se pregatesc sa ingroape sute de victime in gropi…

- Puternicele seisme - urmate de un tsunami - care s-au produs vineri pe insula Sulawesi din Indonezia au facut 384 de decese si peste 500 de raniti, a anuntat sambata Agentia de gestionare a catastrofelor naturale din aceasta tara intr-un nou bilant oficial, informeaza AFP, DPA si Reuters. …

- Bilant in crestere in urma cutremurului devastator urmat de tsunami in Indonezia: cel putin 384 de oameni au murit pe insula Sulawesi. Acolo, zona de coasta a fost lovita de un val tsunami de 3 metri inaltime care a distrus totul in cale.