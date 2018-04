Un truc util în tratamentul hipertensiunii Hipertensiunea arteriala (HTA), mai este cunoscuta și sub denumirea de „ucigasul tacut", deoarece de cele mai multe ori, oscilațiile sale nu sunt resimțite decat in urma unui consult amanunțit, asta in cazul in care oscilațiile nu sunt atat de mari incat sa iți ofere discomfort sau alte dureri care sa te duca cu gandul ca ceva nu este in regula in organismul tau. De cele mai multe ori, specialistii afirma ca la baza acestei probleme exista o serie de factori de risc precum varsta peste 40-45 de ani, istoricul familial, obezitatea, consumul excesiv de alcool și de sare, diabetul, sedentarismul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Stiri pe aceeasi tema

