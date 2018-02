Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, anuntat astazi achizitionarea fotbalistului Kwadwo Twumasi.Bine ai venit la S.S.C. Farul, Kwadwo Twumasi Conducerea clubului nostru a parafat astazi contractul fundasului Kwadwo Twumasi, 24 de ani n. 12.06.1993…

- 18 microintreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii din Regiunea Vest au semnat contracte de finanțare in cadrul Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala...

- Presedintele Dodon, probabil ca este extrem de deranjat deoarece, la aceasta ora, sunt deja 10 localitati care militeaza pentru Unirea cu Romania. Ultima care si-a exprimat dorinta de a semna declaratia de Unire cu Patria-Mama, este Saseni, raionul Calarași.

- Cel putin 18 persoane au fost ranite dupa ce un autovehicul a lovit un grup de pietoni de pe o strada aglomerata din Shanghai, au anuntat, vineri, autoritatile locale, informeaza CNN. Potrivit autoritatilor, in urma accidentului, 18 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar trei dintre…

- Desi Romania este o tara de 20 de milioane de oameni si este una dintre cele mai puternice economii din Europa Centrala si de Est, doar trei tranzactii de peste 1 mld. euro s-au semnat pana acum in Romania. Desi anul 2017 a fost unul prolific pentru piata locala de fuziuni si achizitii, nu s-a semnat…

- Universitatea “Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca sustine ca rectorul Ioan Aurel Pop nu a semnat scrisoarea prin care 45 de rectori si-au exprimat sprijinul pentru Valentin Popa ca ministru al Educatiei si nu a intreprins nicio actiune oficiala menita sa implice institutia in vreo atitudine politica.

- Vasile Zaharia, primarul orașului Buhuși, a parafat documentele pentru prima investiție din acest an. „Am semnat contractul pentru reabilitarea și modernizarea strazilor Vaioaga și Mircea Voievod, dupa o lunga și anevoioasa procedura de licitație, urmata de contestații, a afirmat edilul. Am deschis…

- Tot mai mulți parinți din Alba iau atitudine in problema unitaților școlare din județ care urmeaza sa fie desființate. Daca la inceputul saptamanii va prezentam situația școlii din Micești, e randul parinților de la Galda de Jos sa iși manifeste nemulțumirea pentru inchiderea Gradiniței cu program normal…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, și primarul comunei Tulnici, Aurel Boțu (foto), au semnat un contract de finanțare pentru construirea unei școli in satul Tulnici. Contractul va fi finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL). ”Am semnat contractul de finanțare prin programul…

- In vara anului 1920 o delegatie a Partidului Socialist a mers la Moscova, avand misiunea de a se informa asupra conditiilor de afiliere la Comintern si de a participa in calitate de observator la al doilea Congres al Cominternului care urma sa se desfasoare in perioada iulie-august. Delegatii socialisti…

- Mijlocasul Alin Carstocea a semnat in urma cu putin timp contractul cu echipa de fotbal SSC Farul Constanta, care este clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a.Dupa cum a declarat Georges Muzaca, directorul de relatii publice al SSC Farul, intelegerea oficiala dintre club si jucator este…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite AFP. Noul tratat vizeaza…

- Alexandru Mitrița a semnat cu Craiova pana in vara lui 2021. Universitatea Craiova a platit 730.000 de euro pentru mijlocașul de 22 de ani , iar Pescara a pastrat un procent de 15%, precum și un drept de preferința la un viitor transfer. „Sunt fericit și mandru!”, a declarat Alex Mitrița dupa semnarea…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis demiterea din functie a sefului Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, si numirea ca interimar pe o perioada de sase luni de zile la sefia institutiei a chestorului Catalin Ionita, directorul DGA din cadrul MAI. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel…

- La Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, saptamana „Eminescu” a debutat luni, 15 ianuarie 2018, printr-un proiect amplu la care au participat elevi din ciclul gimnazial, intitulat „Eminescu și Blajul”. Desfașurat pe patru secțiuni, literatura, fotografie, film scurt și desen-pictura” acesta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Potrivit legii,…

- Potaissa Turda a dat lovitura pe piata transferurilor in aceasta pauza competitionala. Formatia ardeleana a transferat doi jucatori care au activat la echipa nationala inclusiv in mandatul lui Xavier Pascual, pe Ionut Irimus si Iulian Stamate. Ionut Irimus (30 ani) si-a rezilitat contractul cu Dinamo…

- La Ministerul Apararii Nationale (MApN) a avut loc ceremonia de semnare a contractului de achizitie pentru 227 transportoare blindate Piranha V. Aproape 200 dintre acestea ar urma sa fie fabricate la Uzina Mecanica Bucuresti (UMB).

- Atacantul Federico Piovaccari, fost jucator la Steaua Bucuresti, a semnat un contract cu echipa Ternana, din a doua liga italiana de fotbal, a anuntat clubul. Piovaccari (33 ani), care a jucat ultima oara esalonul secund din China, la Harbing Yiteng, a parafat o intelegere valabila pana pe 30 iunie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretele de decorare a unor instituții de invațamant.Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii,…

- Atacantul belgian de origine congoleza Romelu Lukaku a parasit Everton dupa ce un "mesaj voodoo" i-a transmis sa mearga la Chelsea, a declarat principalul actionar al gruparii din Liverpool, Farhad Moshiri, informeaza BBC.Moshiri a facut aceasta dezvaluire la o intalnire a actionarilor clubului…

- Liderii celor trei partide ale comunitatii maghiare din Romania, UDMR, PCM si PPMT, au semnat luni la Cluj o declaratie comuna prin care cer autonomie teritoriala, locala si culturala, transmite Agerpres. Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a anuntat ca "e nevoie de o amendare a Constitutiei", dat fiind…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, situația la de la Astra este una tensionata. (Detalii aici) Conducerea Astrei l-a dat afara pe atacantul francez Anthony Le Tallec, 33 de ani, dupa ce ieri l-au anunțat ca vor sa renunțe la el, spre nemulțumirea antrenorului Edi Iordanescu, care a facut o crizaa…

- Un numar de 125 de medici de familie din judetul Alba au semnat actele aditionale cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. Cifra reprezinta un procent de 64% din totalul de 196 de medici de familie care sunt in relatii contractuale cu CJAS.

- Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. „Avand in vedere situatia creata la semnarea actelor aditionale…

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu eliberara si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatatii (MS).

- Ministerul Apararii nu a semnat contractul cu americanii de la General Dynamics pentru achizitia transportoarelor blindate Piranha V, desi ministrul Mihai Fifor declarase ca tranzactia se va parafa pana la finalul anului, anunta TVR. Cele mai recente informatii de la Minister arata ca nu s-au incheiat…

- Dupa mai bine de 10 ani de negocieri pentru protejarea padurilor de la Campușel deținute de firma Holzindustrie Schweighofer, Agent Green a convins compania sa permita includerea acestor paduri in zona de protecție stricta și integrala a Parcului Național Retezat. Decizia a fost luata la finele acestrei…

- Papa Paul al VI-lea, care a condus Biserica Catolica printr-o reforma tumultuoasa in anii 1960 si 1970, ar putea fi sanctificat in 2018, dupa ce teologii din Brescia au identificat un al doilea miracol ce a fost asociat fostului suveran pontif, a anuntat vineri presa italiana, citata de DPA. La Voce…

- „E o decizie guvernamentala importanta”, a spus ministrul Fifor. „Este un subiect extrem de important pentru toata lumea. Astazi, dupa cateva luni bune de analiza și discuții, am semnat protocolul de predare-primire al patrimoniului Institutului național de cercetare-dezvoltare „Cantacuzino" din subordinea…

- Dupa doua saptamani in care au fost purtate negocieri, sindicatul "Petrochimistulldquo; din cadrul companiei Rompetrol a incheiat si semnat cu conducerea companiei Contractul Colectiv de Munca pentru urmatorii doi ani.Astfel, in urma negocierilor s a stabilit ca, incepand cu luna ianuarie 2018 angajatii…

- Republica Moldova a semnat astazi acorduri cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeana pentru Investiții (BEI) privind finanțarea interconexiunii rețelelor electrice moldovenești cu Romania. BERD și BEI vor acorda credite in suma a cite 80 milioane de euro, informeaza…

- Dupa ce l-a semnat pe portarul in varsta de 24 de ani și inalt de 1,95 de metri, Raul Avram, ultima oara la Știința Miroslava, echipa la care fusese detașat de FC Botoșani, ardeleanul semnand pentru doi ani și jumatate, dupa cum noteaza siteul oficial al clubului gazarilor, conducerea FC Petrolul a…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB, i-a dat replica lui Victor Pițurca, cel care a spus ca in urma cu cateva etape, tehnicianul era aproape de a fi demis. In plus, Dica a explicat de ce nu a semnat prelungirea contractului cu FCSB, ințelegerea expirand la vara și spune ca echipa sa are un parcurs mai bun…

- In industra muzicala și a filmului, anul 2017 a fost un rollercoaster. Am fost martorii unor drame și scandaluri pe care nu ni le imaginam vreodata. Americanii de la Google masoara intensitatea fiecarei povești in numarul de cautari, așa ca avenit momentul ca gigantul motor de cautare sa ne prezinte…

- O asociere formata din patru firme sucevene va livra produsele de panificatie in scolile din judet in cadrul programului guvernamental „Latele si cornul". Liderul este SC Mopan SA Suceava, iar din asociatie mai fac parte firmele SC Parisienne A La Vis SRL si SC Buzdea Com SRL, ambele ...

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș și Retim au semnat vineri, 8 decemrbie, contractul pentru serviciul de colectare – transport din Zona 1 –Timișoara și comunele limitrofe. Contractul este semnat pe o perioada de zece ani, care mai exact, este o concesiune și are obligații de investiții…

- Astazi, 6 decembrie 2017 a avut loc o intrevedere a ministrului de Interne, Alexandru Jizdan impreuna cu conducerea Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, cu vicepreședintele companiei Motorola, Michael Kaae, Ambasadorul SUA, James Pettit, reprezentanții Motorola responsabili de

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marți, contractul de proiectare și execuție pentru varianta de ocolire a orașului Comarnic, in valoare de peste 17 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Contractul a fost încheiat…

- Vaticanul a lansat in urma cu cateva zile o serie speciala de timbre care sunt dedicate vizitelor intreprinse de papa Francisc in anul 2016. Unul dintre aceste timbre este dedicat vizitei istorice a suveranului pontif in Armenia și prezinta un portret al liderului Bisericii Catolice, in spatele caruia…

- Primarul Calarasiului, Daniel Stefan Dragulin, a semnat, miercuri, 29 noiembrie, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, contractul de finantare pentru Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul ”Regenerare urbana a municipiilor si oraselor ce…

- Lidera birmaneza Aung San Suu Kyi s-a angajat marți, alaturi de papa Francisc, intr-un discurs susținut in capitala administrativa a Myanmarului, Naypyidaw, sa protejeze drepturile și sa promoveze toleranța ''pentru toți'' locuitorii țarii, informeaza AFP și dpa. La randul sau, papa Francisc a cerut…

- Acord de finanțare intre Min. Agriculturii și Fondul European de Investiții Ministerul Agriculturii si Fondul European de Investitii au semnat primul acord de finantare, pentru a veni în sprijinul fermierilor români, a anuntat ministrul Petre Daea. Potrivit ministrului, agricultorii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul…

- Joi, 23 noiembrie 2017, la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Primaria Gura Foii a semnat contractul de finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL2), privind proiectul ce are ca obiectiv modernizare drumuri in comuna Gura Foii,…

- La Bruxelles a fost semnat Acordului de împrumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara. Memorandumul a fost semnat de ministrul Finantelor, Octavian Armasu, guvernatorul Bancii Nationale, Sergiu Cioclea, si de comisarul UE pentru afaceri economice…

- Un grup chinez din domeniul energiei, care in luna decembrie 2016 a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar la KMG International, s-a aliat cu grupul financiar ceh Penta Investments pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, informeaza Agerpres, citand surse…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele de eliberare din functie a mai multor judecatori, care s-au pensionat. Printre acestia se numara si judecatoarea de la instanta suprema Ana Maria Dascalu, a carei cerere de pensionare a dus la reluarea ...

- Intre Republica Moldova și Elveția vor opera zboruri directe. A fost semnat un acord intre cele doua state. De acum inainte, calatorii din Republica Moldova nu vor fi nevoiți sa faca escala in alte țari pentru a ajunge in Elveția.

- A fost o noapte furtunoasa cu amenințari cu moartea și urlete ca din gura de șarpe! Mama Maria și-a ieșit din minți, chiar in fața copiilor, in fața fiicei de doar 8 anișori grav bolnava de cancer.