Un tribunal turc a decis eliberarea pastorului american Andrew Brunson

- O instanta din Turcia a decis vineri ridicarea arestului la domiciuliu si a interdictiei de a parasi teritoriul turc in cazul pastorului american Andrew Brunson, aflat la originea unei grave crize diplomatice intre Washington si Ankara.

- Procesul pastorului american Andrew Brunson, a carui soarta se afla in centrul unei grave crize diplomatice intre Washington si Ankara, se reia vineri in provincia Izmir, pe fondul asteptarilor SUA de a obtine eliberarea acuzatului, transmite dpa preluata de Agerpres. Brunson risca 35 de ani…

- Avocatul pastorului american Andrew Brunson, retinut in Turcia de aproape doi ani, a declarat miercuri ca a sesizat Curtea Constitutionala turca pentru a obtine eliberarea clientului sau aflat in prezent in arest la domiciliu, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson, a carui urmatoare…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca un tribunal turcesc, nu politicienii, va decide soarta pastoului american Andrew Brunson, care a fost retinut pentru acuzatii de terorism, a starnit controverse intre Ankara si Washington, relateaza Reuters.

- Un oficial al Casei Albe a declarat luni ca Statele Unite vor impune mai multe sanctiuni economice Turciei, daca autoritatile de la Ankara nu decid eliberarea pastorului american Andrew Brunson, relateaza Reuters.

- Statele Unite au dat Turciei ca termen limita pentru eliberarea pastorului american Andrew Brunson data de 8 august, termen nerespectat de autoritațile de la Ankara, a declarat duminica președintele turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters.

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si…

- Un tribunal turc a ordonat miercuri plasarea in arest la domiciliu sub supraveghere a pastorului american Andrew Brunson, judecat pentru 'terorism' si 'spionaj' intr-un caz care a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, citata de France…