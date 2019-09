Un tribunal francez i-a dat câştig de cauză unui cocoş acuzat că strigă "cucurigu" în fiecare dimineaţă Proprietara cocosului Maurice a declarat pentru Reuters ca tribunalul din Rochefort (vestul Frantei) a respins solicitarea primita din partea vecinilor ca pasarea sa fie redusa la tacere. ''Astazi, Maurice a castigat o lupta pentru toata Franta'', a spus Corinne Fesseau.



Maurice, un cocos in varsta de 4 ani, traieste in Saint-Pierre d'Oleron, o localitate de pe insula turistica Oleron, aflata pe coasta de vest franceza. Cantatul sau dis-de-dimineata a sfarsit prin a-l exaspera pe proprietarul unei case aflate in apropiere, Jean-Louis Biron, care locuieste in oras, insa a cumparat o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

