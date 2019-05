Intitulat 'Portret al Isabellei d'Este' si datand din secolul al XVI-lea, tabloul a devenit subiectul unui veritabil 'razboi' international dupa ce o italianca, Emidia Cecchini, a incercat sa il vanda in 2013. Politia a fost alertata in legatura cu existenta lucrarii atunci cand un avocat italian s-a prezentat in spatiul public cu un mandat ce ii acorda dreptul de a vinde opera de arta in numele clientei sale cu pretul de 95 de milioane de euro (106 milioane de dolari). Expertii in arta nu s-au pus deocamdata de acord asupra autenticitatii lucrarii.

Un anchetator italian specializat…