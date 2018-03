Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal slovac a ordonat serviciului de rezervari de automobile cu sofer Uber sa isi suspende activitatea in Slovacia, a anuntat, marti, un purtator de cuvant al tribunalului, ca urmare a unei actiuni demarate de soferii de taxi care sustin ca serviciul Uber reprezinta o concurenta incorecta, transmite…

- Ungaria nu se grabeste sa adere la zona euro si ar trebui sa faca trecerea la moneda unica doar atunci cand productia sa economica se apropie de media din zona euro, a declarat ministrul ungar al Economiei, Mihaly Varga, intr-un interviu publicat sambata in cotidianul Magyar Hirlap. "La fel…

- Vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, Adriana Pistol, a declarat sambata ca in cursul lunii februarie rata de vaccinare impotriva rujeolei nu depasea 45% la nivel national si a pledat, in acest context, pentru adoptarea legii vaccinarii.Citeste si: Rasturnare de situatie in…

- Peste 20 de candidati din judetul Alba vor sustine sambata proba scrisa in cadrul concursului de incadrare directa, din sursa externa, organizat de Politia Romana. Din cele 770 de posturi de polițiști și personal contractual disponibile la nivel national, 12 sunt in judetul Alba. La nivel national,…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis miercuri sanctionarea disciplinara, prin suspendarea pe o perioada de 6 luni, a judecatoarei Mariana Moncea de la Tribunalul Bucuresti, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Conform surselor citate,…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- In ultima saptamana, la nivel national, a fost dispusa masura arestului la domiciliu fata de 29 de persoane si masura controlului judiciar fata de 153 de persoane. Politistii verifica persoanele fata de care s au dispus astfel de masuri preventive cu privire la modul in care isi respecta obligatiile.…

- Printre dezideratele trecute in revista de catre liderul social-democrat, in discursul de peste o ora pe care l-a rostit la Congresul de sambata, s-au regasit si aspecte ce tin se serviciile secrete. Si anume, Dragnea a anuntat ca “PSD va initia procesul de reasezare constitutionala si functionala a…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti suspendarea din functie a procurorului Mircea Negulescu, pana la solutionarea recursului formulat de anchetator impotriva deciziei de excludere din magistratura, hotarare pronuntata de acelasi for. "Sectia pentru procurori…

- Pretul mediu solicitat pentru apartamentele noi si vechi scoase la vanzare la nivel national, in luna februarie, s-a majorat pana la o valoare de 1.197 de euro pe metrul patrat util, fiind cu 2,1% mai mare decat cel valabil la finele lunii precedente, respectiv 1.172 de euro pe metrul patrat util, se…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 75 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat 48 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone. In perioada 23 februarie ndash; 2 martie a.c., sub coordonarea…

- Peste 600 de infractiuni, aproape 7.800 de sanctiuni contraventionale si 114 de prinderi in flagrant delict ndash; acesta este bilantul Politiei Romaniei in ultimele 24 de ore. La data de 1 martie a.c., 12.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea…

- Exodul romanilor confirmat: Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cfira care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce…

- Cartierul Sagului a fost ales ca fiind cel mai bine dotat din Timisoara din punct de vedere al transportului public. Cel putin asta a fost opinia cetatenilor participanti la un sondaj de specialitate.

- Noi caderi masive de zapada si viscole sunt asteptate joi in Europa in cadrul unui front siberian care a afectat continentul. In Romania doua persoane au decedat din cauza frigului, scrie AFP conform News.ro . Numeroase scoli s-au inchis iar agentiile meteorologice anunta ca vremea rece va continua.…

- Cetatenii din tarile vecine Ungariei au in general o parere pozitiva despre aceasta tara. Cele mai putine pareri pozitive despre Ungaria se inregistreaza in Romania - 57%, iar cele mai multe in Bulgaria - 85%, releva un studiu al Institutului Nezopont, citat miercuri de MTI. Conform sondajului realizat…

- Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, la propunerea directorilor unitaților școlare in consultare prealabila cu primarii localitaților, in baza hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Argeș din data de 26.02.2018, s-a decis suspendarea cursurilor ...

- Inspectorii de la DSVSA Maramures au verificat in ultima perioada producatorii de oua din judet. Controalele efectuate fac parte dintr-o actiune mai ampla desfasurata la nivel national, iar rezultatele vor fi facute publice la finalul lunii. Incepand cu luna august a anului trecut, ANSVSA a demarat…

- Pe fondul avertizarilor transmise de meteorologi, prin care se anunta vreme rea, autoritatile au decis suspendarea cursurilor in scolile din Bucuresti si mai multe judete. In Capitala s-a decis ca gradinitele, scolile si liceele sa ramana inchise nu doar luni, ci si marti. Un anunt in acest sens a fost…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intrunit duminica, la solicitarea prefectului Ion Albu, a decis suspendarea luni a cursurilor in toate unitatile scolare din reteaua de...

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Dolj a decis duminica, in urma unei intruniri a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), suspendarea cursurilor in toate scolile din judet in zile de luni si marti. Potrivit inspectorului general al ISJ Dolj, Monica Suna, cursurile…

- Numarul accidentelor rutiere provocate de soferi bauti la volan a crescut in ultimii patru ani. In 2017, au fost inregistrate 247 de accidente rutiere grave pe fondul consumului de alcool, in urma carora au fost 63 de decese, iar alte 249 de persoane au fost ranite grav.La nivel national,…

- Cea de-a doua editie a sezonului 8 "Romanii au talent" a fost vineri lider de audienta pe toate segmentele de public, la nivel national peste 3,5 milioane de telespectatori urmarind spectacolul.

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Tara scandinava este urmata in continuare de Germania, cu 13-7-5 (total 25) si de Canada cu 9-7-8 (total 24). SUA a urcat pe locul 4, cu 8-7-6 (total 21), depasind Olanda, care a coborat pe locul 5, cu 7-6-4 (total 17).Clasamentul dupa ziua de joi, 22 februarie…

- Liderul filialei vrancene a PSD-ului pare hotarat sa isi anunte candidatura pentru o functie in cadrul conducerii centrale a partidului – fie de vicepresedinte, fie, char, de numar 1 in cadrul formatiunii social-democrate. Fara sa spuna exact la ce functie aspira, Marian Oprisan a subliniat, inaintea…

- Inalta Curte a pronuntat, marti dupa-amiaza, decizia definitiva in cauza cunoscuta opiniei publice drept “mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a fost condamnat definitiv la 7 ani si 4 luni de inchisoare, in timp ce Victor Becali 5 ani si 8 luni. In schimb, Cristian Borcea, fostul boss de la Dinamo,…

- La competiția de dezbateri academice Pache Open 2018 din București, George Mesaroș, un tanar student determinat, Manager Relații Externe și coordonatorul clubului de dezbateri in The Da Vinci System, a

- In ultima saptamana, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 169 de persoane.In perioada 9 15 februarie a.c., la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 169 de persoane. Masurile preventive care stabilesc supravegherea…

- Reprezentativa masculina de hochei pe gheata a Statelor Unite a suferit a doua infrangere la turneul olimpic de la PyeongChang, cedand sambata cu un incredibil 0-4 in fata selectionatei sportivilor olimpici din Rusia (OAR), in grupa B. Hocheistii din SUA pierdusera si in fata Sloveniei,…

- Conducerile celor doua Camere ale Parlamentului au luat, joi, o decizie in privinta infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta privind SPP-ul, mai exact pentru “verificarea activitatii” actualului director al Serviciului, Lucian Pahontu, si “a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a pronuntat marti in favoarea unui serviciu militar obligatoriu la nivel national, cu o durata de "aproximativ un trimestru" sau chiar de "trei pana la sase luni", informeaza AFP. Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred…

- „In contextul in care Regiunea Nord-Est ocupa locul 6 la nivel national in ceea ce priveste numarul de companii locale active, detinand 10,66- din numarul total al unitatilor inregistrate la nivel national si acest numar este un indicator care semnaleaza intensitatea spiritului antreprenorial dintr-un…

- In ultima saptamana, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 226 de persoane.Politia Romana verifica, periodic, modul in care persoanele puse sub supraveghere judiciara isi respecta obligatiile, iar in cazul incalcarii acestora, sesizeaza instanta competenta.…

- Coordonatorul PES Activists Buzau, Mircea Șendruc, a fost ales vicepreședinte al PES Activists Romania, in cadrul Adunarii Generale care s-a desfașurat sambata la Brasov. Cu aceasta ocazie, reprezentanții PES au discutat despre propria agenda in contextul apropierii alegerilor europarlamentare. Coordonatorii…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 7 februarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Indexul privind democratia din Romania a atins nivelul cel mai redus din 2006 si pana in prezent, arata un grafic al The Economist. In total, 167 de tari au fost notate de la 0 la 10 pe baza a 60 de indicatori. Graficul publicat de The Economist arata ca notele de la 0-4 indica un “regim autoritarist”,…

- In pofida faptului ca romanii muncesc multe ore pe saptamana, eficiența este scazuta, iar salariile sunt printre cele mai mici din Europa. Și asta, in timp ce locuitorii statelor bogate ale UE petrec mai puțin timp la serviciu, dar au o productivitate ridicata și bani mai mulți. Romania se afla pe locul…

- Ministrii din Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croatia, Bulgaria si Romania s-au intalnit in capitala ungara cu comisarul european pentru buget, Guenther Oettinger.'Cele opt tari au convenit o crestere a contributiilor proportional cu PIB-ul, ceea ce este un mare succes al acestei…

- Polițiștii din intreaga țara au aplicat peste 36.000 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate au constatat 685 de infracțiuni. Aceștia au intervenit la peste 2.200 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Marți, 23 ianuarie, peste 11.330 ...

- Ieri, polițiștii au intervenit la peste 2.500 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat peste 7.000 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate, au constatat aproape 650 de infracțiuni. La data de 21 ianuarie a.c., aaproape 8.000 de politisti au…

- Astazi, 19 ianuarie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o ședința operativa in prezența prim-ministrului interimar Mihai FIFOR, unde a fost prezentata situația la nivel național dupa ninsorile și viscolul din ultimele 24 de ore.Citeste si: Lovitura DURA pentru televiziuni,…

- Salvamontistii din Busteni au oprit, pe durata nedeterminata, cautarea turistului care sambata dupa-amiaza a fost surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi, decizia fiind luata in conditiile in care pe munte vremea s-a inrautatit, iar salvatorii si-ar pune vietile in pericol daca…

- Cum inca de la primele ore ale acestei zile in Bucuresti a nins, situatie care a produs unele inconveniente la nivel de circulatie rutiera, in sensul ca au aparut aglomeratii in trafic, cei care se intrebau daca precipitatiile specifice iernii au cauzat dificultati la nivel de circulatie aeriana au…

- Toate procesele din Iran in care inculpatii au fost condamnati la moarte pentru fapte legate de droguri vor fi revizuite, a dispus marti presedintele parlamentului, Ali Larijani, potrivit DPA. A fost introdus un moratoriu asupra executiilor care erau deja planuite, a relatat agentia de presa ISNA.…

- Majoritatea medicilor de familie din Timiș au decis sa nu se alature protestului la nivel național și sa elibereze în continuare trimiteri și rețete compensate, a anunțat, miercuri, președintele Societații Timișoara de Medicina Familiei.