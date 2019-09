Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai înalta curte din Scoția a decis miercuri ca decizia premierului britanic de a suspenda Parlamentul pentru cinci saptamâni este ilegala, a anunțat parlamentarul care a contestat masura luata de Boris Johnson, potrivit Reuters. Parlamentul a fost ”prorogat” (suspendat),…

- Un proiect de lege al opoziției care l-ar obliga pe Johnson sa ceara Uniunii Europene o prelungire a plecarii Marii Britanii pentru a evita un Brexit fara acord in 31 octombrie a fost aprobat vineri de camera superioara a Parlamentului, Camera Lorzilor. Regina Elisabeta este de așteptat sa…

- Inalta Curte din Londra a respins vineri o contestatie la decizia prim-ministrului Boris Johnson de a suspenda activitatea Parlamentului britanic inainte de Brexit, insa a precizat ca un apel final poate fi deschis la Curtea Suprema.

- Manifestantii s-au adunat la Manchester, dar si la Edinburgh si Belfast, sub sloganul "Opriti lovitura de stat", la apelul unei organizatii care se opune Brexitului, lansata in 30 de orase. Si la Londra s-au strans circa 2.000 de persoane, in fata rezidentei premierului, la 10, Downing Street,…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti omologului sau irlandez Leo Varadkar ca Guvernul sau este hotarat sa nu reimpuna ”niciodata” controale fizice la frontiera irlandeza dupa Brexit, anunta Downing Street intr-un comunicat, relateaza news.ro.Boris Johnson a declarat ca Guvernul…

- Parisul, Londra si Berlinul preconizeaza sa se ”coordoneze” si ”sa-si impartaseasca informatii” la Golful Persic, in vederea consolidarii securitatii maritime, insa fara sa desfasoare mijloace militare suplimentare, anunta intr-un interviu publicat joi ministrulfrancez al Armatelor Florence Parly,…