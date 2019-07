Un tribunal din Polonia interzice vânzarea unor abțibilduri cu mesajul "Zonă fără LGBT" Un tribunal din Polonia a ordonat ziarului conservator Gazeta Polska sa opreasca distribuția unor abțibilduri anti LGBT, incluse în numarul de saptâmâna aceasta a publicației, scrie BBC.



Imaginea de pe acestea arata o cruce neagra poziționata deasupra unui steag curcubeu. Abțibildurile au provocat un sentiment de revolta în rândurile oamenilor și criticism din partea ambasadorului american din Polonia. Nu este înca clar daca au fost interzise numai abțibildurile sau întreaga ediție a ziarului.



Avocatul care a atacat în instanța acțiunea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamânalul polonez Gazeta Polska, apropiat de guvernul conservator, a distribuit împreuna cu ediția sa de miercuri autocolante anti-LGBT, o inițiativa condamnata de opoziție și de ambasadoarea americana, scrie AFP.Drepturile LGBT au devenit obiectul unei dezbateri intense în…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi seara ca un presedinte al Romaniei trebuie sa fie "vizibil si implicat", sa ofere "credibilitate si profesionalism", adaugand ca acesta "nu are un rol de administrator al unui oras", ci pe acela "de a reprezenta societatea consistent, de a transmite mesajele…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, astazi, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție la inchisoare cu executare, in dosarul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Teleorman. Magistrații l-au condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani și șase luni de inchisoare.…

- Social-democratii vot vota duminica spre seara la scrutinul privind alegerea viitorilor eurodeputati. In afara Liei Olguta Vasilescu si a Ecaterinei Andronescu, singurul politician de frunte din PSD care voteaza devreme este Viorica Dancila, la ora 12.00

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 11.00, despre campania pentru europarlamentare, referendumul pe Justitie, remanierea Guvernului, dar si despre o posibila candidatura la prezidentiale. Exista disensiuni in coalitia de guvernare? Cum explica liderul…

- Ronnie Wood, chitarist al trupei The Rolling Stones,a spus ca Mick Jagger se simte "cu adevarat bine" dupa interventia pe cord la care a fost supus la inceputul acestei luni, scrie BBC, potrivit news.ro.Liderul trupei, in varsta de 75 de ani, a scris pe Twitter ca este "in curs de refacere"…