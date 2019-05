Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul japonez a adoptat miercuri o lege privind acordarea de despagubiri zecilor de mii de persoane sterilizate, adesea fara acordul lor, in cadrul unui program guvernamental menit sa previna nasterea unor 'descendenti inferiori', ramas in vigoare pana in 1996, transmite Reuters.…

- Procurorii niponi l-au arestat din nou pe fostul director general al Nissan, Carlos Ghosn, acuzandu-l ca a incercat sa se imbogateasca pe cheltuiala companiei. Arestarea, descrisa de expertii legali ca extrem de neobisnuita in Japonia pentru cineva care a fost eliberat pe cautiune, marcheaza…

- Deputati ai partidelor de guvernamant si de opozitie din Japonia au convenit joi asupra unui proiect de lege comun care prevede acordarea de compensatii in valoare de 3,2 milioane de yeni (28,700 dolari americani) fiecarei victime supravietuitoare a sterilizarii fortate, masura care a fost aplicata…

- Fostul presedinte al Nissan, Carlos Ghosn, eliberat miercuri din inchisoare, dupa ce a depus cautiunea in valoare de un miliard de yeni (noua milioane de dolari), solicita aprobarea Tribunalului din Tokyo pentru a participa la sedinta Consiliului de Administratie al producatorului auto nipon, transmit…

