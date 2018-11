Unui client al VW din Germania i s-a decis in instanța rambursarea completa a prețului de achiziție al mașinii sale Volkswagen Golf, afectate de manipularea emisiilor de gaze. Este prima data cand un tribunal german ia o astfel de decizie. In urma acesteia, acțiunile VW de pe bursa au scazut vineri cu 1,5%, la 149,60 euro. Potrivit Bild.de, investitorii se tem de o avalanșa de costuri ce ar putea afecta compania, care are in Germania mii de procese pe rol.