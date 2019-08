Stiri pe aceeasi tema

- Deși in urma negocierilor dintre liderii USR și PLUS s-a convenit ca la alegerile prezidențiale cele doua partide sa formeze o alianța politica, inscrisa la tribunal, Comitetul politic al USR s-a opus și a votat o alianța electorala. Surse din USR au declarat pentru Europa Libera ca Alianța 2020 iși…

- La inceputul acestei saptamani, un mesaj cutremurator a fost postat, pe Youtube, de un individ care iși spune Vin Diesel de Romania și care, culmea, susține ca Gheorghe Dinca a facut bine in momentul in care le-a ucis pe cele doua fete, la Caracal. „Am un mesaj pentru Romania, pentru popor…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, anunta, vineri, pe Facebook, ca PSD Arad a decis sa o sprijine la conducerea formatiunii pe Viorica Dancila. "PSD Arad s-a decis sa mearga pe mana premierului. „In urma discutiilor purtate cu colegii nostri, am decis ca o vom sustine pe doamna premier Viorica…

- Viorica Dancila va participa la ședința de grup a senatorilor PSD, care va avea loc de la ora 13.00, discuțiile vizând susținerea lui Mugur Isarescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR, au declarat surse politice citate de Mediafax. Participarea la reuniunea senatorilor PSD a Vioricai…

- Oficialii țarilor membre UE se vor reuni in data de 30 iunie in cadrul unui summit organizat pentru alegerea viitorilor lideri europeni, dupa ce niciun candidat nu a reușit sa obțina susținere majoritara in urma intalnirii de joi, a transmis Donald Tusk, președintele Consiliului European. „Consiliul…

- DINAMO // Mattia Montini, 27 de ani, a revenit astazi la București, acolo unde va relua pregatirile alaturi de Dinamo, club la care a fost golgeter in sezonul trecut, cu 13 goluri. „Bombardierul" italian și-a exprimat regretul pentru plecarea lui Mircea Rednic, antrenorul care l-a adus in Romania,…

- Ies la iveala detalii șocante ale cazului din Botoșani legat de femeia care și-a ucis soțul prin injunghiere in zona genitala. Oamenii legii au luat decizia ca aceasta sa fie pusa in libertate.

- Premierul Viorica Dancila a luat decizia demiterii lui Remus Borza din functia de consilier onorific al prim-ministrului, in urma declaratiilor facute sambata de acesta la un post tv, au precizat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Potrivit acestora, declaratiile lui Borza nu reprezinta pozitia Guvernului.…