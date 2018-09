Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de vagoane ale unui marfar au cazut intr-un rau din statul american Iowa, dupa ce podul de cale ferata pe care trecea s-a prabușit. Potrivit autoritaților locale, trenul transporta nisip și ulei de soia.

- Consiliul de administratie al Autostrade per l'Italia, societatea care administreaza podul prabusit acum o saptamana la Genova, a confirmat marti ca 500 milioane de euro sunt deja disponibili ca ajutoare pentru acest oras si pentru reconstruirea infrastructurii, transmite AFP. 'In asteptarea…

- Bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 38 de morți. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele decedate a fost identificat si un cetatean roman. Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza…

- Soferul TIR-ului s-ar fi aplecat sa ia un obiect cazut pe podea si a pierdut controlul autovehiculului, potrivit News.ro. Soferul nu a fost ranit. TIR-ul este incarcat, iar soseaua este mai inalta decat calea ferata cu 2 metri astfel incat compania de drumuri va trimite o macara si un remorcher…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat luni, in judetul Buzau, ca podul de cale ferata ce s-a prabusit in raul Tarlung si care asigura legatura intre Brasov si Intorsura Buzaului era „sub monitorizare”. „Podul care s-a daramat, acesta era sub monitorizare, traversarea trenului s-a facut…

- Un pod de cale ferata s-a prabușit in raul Tarlung, aflat sub cod roșu de inundații, in zona comunei Badila din județul Brașov. Astfel, a fost afectata linia Brașov – Intorsura Buzaului, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), transmite Mediafax. Podul de cale ferata s-a prabușit…

