- Un tren apartinand unui operator privat a depasit, miercuri seara, parapetul de protectie al unui peron din Gara de Nord, iar in urma incidentului unul dintre vagoane a deraiat cu o osie. Primele informatii arata ca nu exista victime, spun reprezentantii CFR.

- O aplicatie pentru smartphone-uri, prin care centrele de transfuzie sanguina de la Arad, Bacau, Bucuresti, Constanta si Ploiesti vor putea lansa in timp real un apel la donare, a fost lansata la inceputul acestei saptamani. „Aplicatia poate fi gasita atat pentru iPhone, cat si pentru Android. Aplicatia…

- Evenimentul a beneficiat de prezenta unor distinsi membri ai administratiei americane, ai corpului diplomatic, jurnalisti, exponenti ai mediului academic, ai think-tankurilor americane, fosti oficiali din comunitatea de informatii a Statelor Unite ale Americii, precum si membri ai comunitatii romanesti.…

- Un numar de 15 senzori amplasati in Bucuresti si Ploiesti inregistreaza permanent, din 1 octombrie 2018, nivelul poluantilor din aer, iar datele sunt disponibile publicului pe site-ul https://airly.

- Petre Apostol Dupa prezenta sportivei Denisa Stoian la Jocurile Olimpice de Tineret si performantele obtinute din acest sezon atat la nivel national, cat si international, sectia de gimnastica ritmica de la Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, de care se ocupa antrenoarele Liliana Baescu si Simona Puiu,…

- Bunica lui Ștefan Alexandru este distrusa de durere, dupa moartea nepotului in varsta de 1 an și 10 luni. Femeia a postat pe contul de socializare un mesaj cutremurator in care le-a cerut prietenilor virtuali, discreție și ințelegere in aceasta peroada. Ștefan Alexandru, in varsta de aproape doi ani,…

- Un cutremur cu magnitudinea ML 3.5 a fost inregistrat la ora 23.25, in judetul Buzau, la 113 kilometri adancime. Epicentrul a fost localizat la 72.7 km E de Brasov, 75.7 km NE de Ploiesti, 118 km V de Braila, 119 km S de Bacau, 119.7 km V de Galati si 126.3 km N de Bucuresti. Anterior acestuia, la ora…

- Un tren a luat foc in mers luni dimineața, iar mai mulți pasageri s-au intoxicat cu fum. Incendiul a izbucnit la unul din vagoanele supraetajate ale garniturii care circula de la Ploiești catre București. Calatorii au fost evacuați in Gara Buftea și urcați in alt tren care mergea catre Gara Basarab,…