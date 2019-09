Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 20 de ani a ajuns, vineri dupa-masa, la spital, intoxicata cu fum, in urma unui incendiu produs la casa in care locuia, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres.Incendiul a izbucnit in interiorul unei case…

- Un autoturism a fost lovit de tren, marti, in zona localitatii Jucu de Mijloc, pompierii intervenind pentru descarcerarea soferului. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina pentru acordarea primiului ajutor in cazul unui accident rutier care a avut loc in urma cu puțin timp pe DN73, la iesirea din Cristian spre Brasov. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov, maior Ciprian Sfreja, au…

- O persoana a murit in urma unui accident care a avut loc luni dimineata pe DN1, in judetul Bihor, intre un autocar cu 24 de pasageri si un autoturism. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor a fost sesizat, prin Sistemul Unic 112, cu privire la producerea, pe…

- Un tanar de 24 de ani a decedat, luni seara, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant in timpul unor lucrari la reteaua de canalizare, incidentul avand loc in satul Santioana, comuna Mariselu, din judetul Bistrita-Nasaud, anunța AGERPRES.Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru…

- Locomotiva unui tren de marfa care tragea 40 de vagoane și se deplasa spre Midia a deraiat, in noaptea de duminica spre luni, in municipiul Constanta. Pompierii constanțeni au intervenit pentru a asigura masurilor de siguranta in zona in care a deraiat locomotiva, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Mai multi copaci au fost doborati de vant pe raza judetului Bistrita-Nasaud, unii dintre acestia cazand pe carosabil sau pe calea ferata, potrivit datelor comunicate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta potrivit Agerpres. Astfel de evenimente s-au produs pe DN 15A - pe Dealul Herinei,…