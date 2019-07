Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de vineri 5 iulie, in jurul orei 18:30 un saivan a luat foc in localitatea Șușag, comuna Craiva. La fața locului s-au deplasat... The post Incendiu! Un saivan a ars in intregime appeared first on Renasterea banateana .

- Recent, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a desfașurat aplicații la protecție civila in nordul și sudul țarii. Aplicațiile au fost desfașurate la Balți și Cahul.

- Doua sute de calatori care se aflau in trenul InterRegio pe ruta Bucuresti - Timisoara, au fost evacuati, duminica seara, in gara Recas, dupa ce a izbucnit un incendiu la locomotiva electrica. "La ora 21,10 a venit o solicitare la ISU Timis pentru stingerea unui incendiu la o locomotiva…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la locomotiva electrica a trenului Interregio Bucuresti - Timisoara, in gara din orasul Recas, judetul Timis. Doua sute de persoane au fost evacuate din garnitura, iar alimentarea liniei de inalta tensiune a fost intrerupta.

- CHIȘINAU, 15 mai - Sputnik. Pe una din strazile din Capitala s-a aprins un copac. Chiar daca autorul filmului nu a venit cu precizari de la acest mic incendiu, pentru toți este clar ce s-a întâmplat. Concitadinii noștri au prostul obicei de a arunca gunoi în scorburile copacilor…

- INCENDIU pe calea ferata. O locomotiva a unui tren de marfa a luat foc, la Blaj. Intervin pompierii Locomotiva unui tren de marfa a luat foc marți seara in jurul orei 23.30, la ieșire din Valea Lunga spre Blaj. Din primele informații transmise de purtatorul de cuvant al ISU Alba, la incendiu a intervenit…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a desfașurat aplicații tactice la protecție civila.Evenimentul a fost desfașurat pe teritoriul unui furnizor de energie electrica din municipiul Balți. In cadrul exercițiului au participat peste 35 de angajați IGSU.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a desfașurat aplicații tactice la protecție civila. Evenimentul a fost desfașurat ieri pe teritoriul unui furnizor de energie electrica din Balți. In cadrul exercițiului au participat peste 35 de angajați IGSU.