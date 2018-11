Stiri pe aceeasi tema

- Alerta cu bomba in trenul InterRegio 1834 Timisoara Nord – Iasi. Evenimentul s-a petrecut marți seara prezența unei bombe in unul din cele patru vagoane ale garniturii fiind semnalata printr-un telefon la 112. Trenul a fost oprit in regim de urgența in stația suceveana Vama. Cei aproximativ 180 de…

- Bataie de jos la CFR! In trenul Deva – Cluj-Napoca, se circula claie peste gramada, chiar și in WC Criza de vagoane de la CFR Calatori atinge maximul. Daca la cateva trenuri sezoniere ce au peste 10 vagoane se mai pot gasi locuri, la alte trenuri care circula sute de kilometri lucrurile sunt grave daca…

- Pe traseul feroviar dintre Frankfurt și Koln, vineri un tren de mare viteza a luat foc. Este vorba mai ales de ultimele vagoane al unui ICE, care transporta peste 500 de calatori. Focul a izbucnit in dreptul localitații Dierdorf, la orele dimineții, cand trenul era plin și de navetiști. Motivul incendiului…

- Mai mulți doljeni care au urcat în trenul IR 1595 București Nord-Craiova au semnalat faptul ca celor câteva sute de persoane le-au fost puse la dispoziție doar doua vagoane, calatorii fiind nevoiți sa mearga cu ușile deschise pentru a putea respira,

- Agitatie a fost atat in tren, cat si pe peron. Cei mai panicati au fost calatorii din tren care asteptau oprirea in statie. Nedumeriti au fost si cei de pe peron care au ramas cu bagajele alaturi uitandu-se lung dupa un tren care doar le-a trecut prin fata ochilor. Angajatii CFR le-au dezvaluit acestora…

- In urma cu putin timp ,trenul interregio, 1661, de pe ruta Bucuresti Nord Iasi, programat sa soseasca la Barlad, a socat sutele de calatori care asteptau sa opreaasca in gara, in momentul in care a trecut in viteza prin statia CFR Barlad, fara sa opreasca, informeaza OBSERVATOR.Trenul a reusit sa opreasca…

- Un incendiu puternic a izbucnit la primele ore ale dimineții la o locomotiva CFR aflata in zona Valea Calugareasca din Prahova. Potrivit primelor informații, incendiul s-a manifestat la nivelul compartimentului motor. Trenul transporta benzina și motorina in 27 de vagoane. Pompierii au intervenit cu…

- Prefectul judetului Dolj, Dan Narcis Purcarescu, da asigurari ca nu exista pericol de poluare pe raul Jiu, dupa ce un tren cu 23 de vagoane incarcate cu un produs petrolier a deraiat. Prefectul judetului Dolj, Dan Narcis Purcarescu, a spus ca produsul scurs dintr-unul dintre vagoane s-a…