- In aceasta dimineața, in zona localitații Baiești din județul Hunedoara, ultimele 2 vagoane din garnitura unui tren care transporta 120 de calatori au deraiat. Avand in vedere numarul mare al ocupanților din cele doua vagoane, aproximativ 20 de persoane, a fost imediat Activat Planul Roșu…

- Trenul circula pe ruta Bucuresti - Arad, iar in apropiere de localitatea Baiesti, judetul Hunedoara a deraiat. Imediat a fost declansat Planul Rosu si mobilizate toate institutiile implicate in gestionarea situatiei de urgenta. In tren se aflau 120 de calatori si, din primele informatii,…

- O persoana a murit si alte 23 au ajuns la spital dupa ce un autocar cu 72 de oameni la bord s-a rasturnat luni dimineata pe DN 7, in localitatea Tatarasti, autoritatile declansand Planul Rosu de Interventie, a anunțat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Ranitii au fost transportati…

- O persoana a fost ranita grav, vineri, intr un accident care a avut loc pe DN 71 in zona localitatii Aninoasa, la fata locului intervenind un elicopter SMURD pentru a prelua victima, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Dambovita, transmite Agerpres.ro. In zona unde a avut loc accidentul…