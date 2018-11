Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia se va deschide miercuri, 28 noiembrie, la ora 17,00, la sectia Lapidarium (langa Biserica Greaca) a muzeului galatean. Alaturi de colectia impresionanta de uniforme, vor fi prezentate si numerose alte obiecte legate de perioada Primului Razboi Mondial.

- George Toderascu (18 ani), student la Facultatea de Inginerie din Galati, specializarea Informatica Aplicata, a gandit si a creat un robot pentru detectarea si colectarea minelor antipersonal realizate din plastic. Tanarul s-a implicat in acest proiect pentru ca doreste sa reduca numarul de vieti omenesti…

- "In aceasta zi cu incarcatura simbolica, ne cinstim eroii, care au rescris istoria Romaniei si au pus sacrificiul personal in slujba binelui natiunii. In urma cu 100 de ani, la 11 noiembrie 1918, ora 11,00, se semna Armistitiul intre Puterile Antantei si Germania, act care punea capat Primului Razboi…

- Pregatiri in linie dreapta pentru Targul "Gaudeamus - Carte de invatatura" Presedintele Academiei Române, pr. univ. dr. Ioan Aurel Pop. Foto: Agerpres. Peste 300 de expozanti, care propun aproape 900 de evenimente, vor participa la cea de-a 25-a editie a Târgului International…

- Cu doi ani de zile inaintea izbucnirii Primului Razboi Mondial, Romania era o tara mica, ce numara putin peste 7 milioane de locuitori. Recensamantul realizat pe 19 decembrie 1912 oferea o cifra clara: 7.234.919 persoane care locuiau pe raza a 32 de judete. La acea vreme, statul era compus din doar…

- Zeci de tiruri asteapta in coloana, marti, sa plece cu vaporul din portul Galati, acestea fiind pline in special cu cereale vandute la export de fermierii din judet, care nu au silozuri pentru depozitare, astfel ca trimit recolta la export.

- Nuyina, un spargator de gheata urias comandat de Australia si construit la Galati in Romania, a facut primul pas pentru prima data in apa, trecand testul critic de plutire, anunta duminica postul australian ABC.

- TEDxCaleaDomneasca este un eveniment dedicat ideilor ce merita a fi impartasite, a ideilor ce pot directiona in sens pozitiv comunitatea in care traim si care imping societatea spre o schimbare in bine.