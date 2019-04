Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de marfa a deraiat si a intrat intr-o casa in centrul Chinei, facand doi morti printre ocupantii sai precum si patru angajati aflati la bordul convoiului, au anuntat vineri autoritatile locale, informeaza France Presse.

Cinci muncitori au fost ucisi si trei raniti intr-o explozie provocata de o scurgere de gaz intr-o uzina din provincia Shandong in estul Chinei, potrivit autoritatilor locale, informeaza sambata France Presse, informeaza Agerpres.

- Șase persoane au murit vineri, intr-un oras din centrul Chinei, dupa ce un șofer a intrat intenționat cu mașina in mulțime. Acesta a fost omorat de poliție. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang , a precizat postul CCTV pe retele sociale. Alte sapte persoane ranite…

- Cel putin cinci oameni au murit si alti trei sunt dati disparuti dupa ce ploile abundente au declansat o alunecare de teren in provincia indoneziana Nusa Tenggara (sud), conform unui anunt facut duminica de autoritati, transmite DPA preluata de Agerpres. Echipe de salvare au intervenit pentru…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce, relateaza AFP.

- Un elicopter militar al Etiopiei cu 23 de persoane la bord s-a prabusit intr-un complex al Natiunilor Unite din Africa. In consecinta, cel putin trei membri ai echipajului au murit, iar 10 pasageri au fost raniti, dintre care trei sunt in stare critica.

- Zece oameni și-au pierdut viețile in urma gripei, iar mii de oameni au fost diagnosticați cu aceasta boala. Mai mult de atat, e alerta in spital, iar la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” este limitat din cauza gripei.