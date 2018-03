Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit hidrologilor, avertizarea vizeaza bazinele hidrografice Iza, Tur, Lӑpus, Somesul Mic, Crasna, Crisul Repede, Crisul Negru, Mures, Olt, Calmatui, Vedea, Arges, Ialomita, Buzau, Barlad si este valabila pana sambata, la ora 16.00. In acest interval pot sa apara "scurgeri importante pe…

- Consiliul Judetean Harghita in parteneriat cu Consiliul Judetean Covasna au castigat doua proiecte europene in valoare totala de peste 171 mil. lei (aproximativ 38 mil. euro) pentru pentru reabilitarea unui troson rutier de peste 64 km, care porneste din Baraolt si merge pana la Odorheiu Secuiesc.…

- Compania Nationala Posta Romana aduce la cunostinta clientilor sai ca programul de lucru al subunitatilor postale din mediul urban si rural va suferi modificari in perioada Sarbatorilor Pascale Catolice si Ortodoxe. Astfel, in perioada Sarbatorilor Pascale Catolice toate subunitatile postale din judetele…

- Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures, ce reuneste 44 de asociatii culturale si civice din cele trei judete, a lansat marti, in cadrul unui simpozion, o declaratie comuna prin care isi exprima sustinerea pentru reunirea Basarabiei cu Romania, aceasta fiind semnata de mai…

- Zeci de idei de afaceri pot fi finantate, fiecare cu maximum 40.000 de euro, printr-un proiect care isi propune sa sprijine persoane cu initiativa antreprenoriala din Regiunea Centru, dar care, din diverse motive, fie financiare, fie legate de lipsa de informare, nu au reusit sa-si deschida, inca, firma…

- Restrictii de circulatie in Harghita. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov a intervenit in cursul noptii cu aproape 140 de utilaje de dezapezire județele Brașov, Sibiu, Mureș, Harghita și Covasna, la aceasta ora fiind impusa o restricție de circulație pentru autovehiculele de peste 7,5 tone…

- Caravana de popularizare a concursului de idei de afaceri prin care participantii pot primi o finantare nerambursabila de 40.000 euro, organizata in cale cinci orase ale judetului, in cadrul programului StartUp Now, s-a bucurat de un mare interes. In cadrul caravanei organizate saptamanile trecute in…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM), senzor civic al functionarii societatii romanesti, in scopul prezervarii identitatii comunitatilor din cele trei judete, ca reprezentant al organizatiilor care au aderat la programul generos al FORUMULUI si al populatiei romanesti…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna organizeaza astazi, la sediul sau, un curs de formare a responsabililor de gestionarea deșeurilor. Cursul, primul de acest fel din anul curent, derulat „in baza legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor”, va avea loc astazi, 19 martie, intre orele 14:00…

- COD GALBEN - In intervalul 17.03.2018 ora 16:00 – 19.03.2018 ora 20:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic (judetul Cluj), afluentii mici ai Somesului aferenti sectorului aval S.H.…

- Hidrologii au emis o noua avertizare de inundații. Vizate sunt bazinle hidrografice ale raurilor Mureș, Tarnave, Olt, Calmațui, Teleorman, Sabar, Neajlov și Prut. Hidorologii au emis noi avertizari de inundații care vor expira pe parcursul zilei de vineri. Vizate sunt bazinele hidrografice ale raurilor:…

- Hidrologii au emis, joi, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila de joi, de la ora 12.00 pana vineri la ora 12.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu si Giurgiu. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din alte judete. Potrivit…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- Drumuri inchise din cauza inundațiilor in judetele Mures, Covasna si Buzau. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov anunta ca mai multe drumuri nationale sunt inchise din cauza inundatiilor, in judetele Mures, Covasna si Buzau. Astfel, miercuri dimineata, a fost inchisa circulatia pe DN13C in…

- Cod roșu de inundații prelungit, pe 14 martie, pana la ora 12. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a prelungit atenționarea de tip cod roșu de inundații pentru mai multe bazine hidrologice din țara. Astfel, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor…

- Paraul Cormos a depasit, in cursul zilei de marti, cota de pericol in zona Baraolt, unde au fost inundate mai multe terenuri agricole, iar cotele paraului Varghis si ale raului Olt sunt in crestere, a informat conducerea Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Covasna. Directorul institutiei, ing.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Harghita, Brasov si Mures, valabila pana miercuri la ora 12:00. In același timp, pana la orele 00.00, este in vigoare un cod roșu de inundații…

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare cod rosu de inundatii pentru doua bazine hidrografice din judetele Harghita si Brasov, unde se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol, transmite…

- Treisprezece proiecte, in valoare totala de circa paisprezece milioane de euro au fost aprobate și urmeaza sa fie semnate, pentru investiții ale autoritaților locale din Ozun. Anul 2018 va fi un an foarte aglomerat pentru primaria comunei Ozun, in ceea ce privește dezvoltarea locala, ceea ce este un…

- Cod portocaliu de inundații in judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj pana marți seara. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila de luni, ora 23.00, pana marți, ora 18.00, pentru cele cinci județe.…

- COD GALBEN - In intervalul 12.03.2018 ora 16:00 – 14.03.2018 ora 22:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud), Bega Veche, Bega – bazin superior…

- FIRST JOB SCHOOL in parteneriat cu GO TO JOB SCHOOL si FPIMM Brasov anunta conferinta de lansare a proiectului ”Noi oportunitati pentru antreprenori”, cod MYSMIS 106360. Conferinta va avea loc in data de 05.03.2018, ora 17 la Hotel Kronwell sala S III, etaj 2, Brasov. Proiectul se desfasoara in perioada…

- Cererile de finantare pentru obtinerea de fonduri nerambursabile dedicate dezvoltarii microintreprinderilor si IMM-urilor se afla intr-un proces accelerat de contractare la nivelul Regiunii Centru. Prin programul REGIO 2014-2020, sunt alocate resurse financiare nerambursabile pentru sprijinirea antreprenoriatului,…

- Agentia de Dezvoltare Durabila a judetului Brasov (ADDJB), in parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), au lansat, marti, proiectul Promotorii Firmei Tale PROFI – pentru Regiunea Centru, proiect care are ca obiectiv dezvoltarea competentelor antreprenoriale si crearea de noi afaceri. Presedintele…

- Aproape 90 de perchezitii sunt facute astazi, marti, 06 martie 2018, in Bucuresti si in 23 de judete, printre care si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, potrivit news.ro. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar…

- Zeci de specialisti in biologie si ecologie vor efectua, timp de cateva luni, studii in mai multe arii protejate din Harghita, in baza carora se vor elabora planurile de management ce vor sta la baza conservarii valorilor naturale si a gestionarii durabile a resurselor din acele zone. Activitatile sunt…

- Sute de martisoare cusute in sezatoare de doamne si domnisoare din Miercurea Ciuc vor fi oferite in premiera la Odorheiu Secuiesc, contra unor donatii care vor ajunge la Casa de Copii Sf Iosif din municipiu. Martisoarele au fost confectionate de catre membrele grupului „Sezatoare la Miercurea Ciuc”,…

- Un nou hotel, cu camere moderne, sali de conferințe și secție wellness, a fost deschis, recent, la Sfantu Gheorghe, și aparține Eparhiei Reformate din Ardeal. Unitatea cuprinde, in afara structurii de trei stele, camere de doua stele, ce vor fi destinate studenților de la Universitatea „Sapientia” și…

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 de euro fiecare iși cauta perechea!!! Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu…

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Tulcea a murit din cauza gripei la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat joi conducerea institutiei. Directorul medical al spitalului, dr. Antal Almos, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul fusese internat pentru o operatie, dar, pentru ca…

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 euro fiecare iși cauta perechea. Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu domiciliul…

- Peste 300 de persoane consiliate și informate, cel puțin 300 de planuri de afaceri inovatoare, 80 de noi intreprinderi inființate, monitorizate și consiliate, cel puțin 160 de noi locuri de munca. Acestea sunt cifrele esențiale ale proiectului ”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- In luna octombrie 2017, un barbat a despus o sesizare la Poliția Municipiului Sfantu Gheorghe prin care relata faptul ca persoane necunoscute și-au insușit porofelul pe care acesta l-ar fi pierdut in proximitatea unui supermarket din oraș. In urma investigațiilor efectuate pana la acest…

- „Vreau sa fiu antreprenor”, proiect derulat in Regiunea Centru si prin care 90 de idei de afaceri vor primi finantare de pana la 40.000 de euro fiecare, va fi prezentat joi, 8 februarie, la Sfantu Gheorghe. Persoanele care doresc sa isi dezvolte spiritul antreprenorial si sa isi deschida o afacere,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de vant puternic pentru județele din Transilvania. Atenționarile sunt valabile pana la ora 19:00 iar meteorologii se așteapta la rafale ce pot depași 90 km/h. Mai multe județe din Transilvania se afla sub avertizare cod galben…

- Consilierul local Rodica Parvan (PSD) solicita conducerii Primariei Sfantu Gheorghe sa modifice regulamentul de acordare a premiului „Pro Urbe”, astfel incat de aceasta distinctie sa poata beneficia si reprezentanti ai comunitatii romanesti. In cererea adresata autoritatilor locale, Rodica Parvan propune…

- Traficul rutier se desfasoara dificil sambata dimineata, in conditii de ceata densa, pe mai multe drumuri din judetele Brasov, Covasna si Harghita, noteaza news.ro. Fenomenul impune prudenta din partea celor aflati la volan, dar si a celorlalte categorii de participanti la traficul rutier. Polițiștii…

- Fenomenul impune din partea celor aflati la volan, dar si a celorlalte categorii de participanti la traficul rutier, o conduita preventiva pe toata durata deplasarii pe drumurile publice. Este necesar sa se ruleze cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor de drum, iar fiecare manevra in trafic…

- Verestoy Attila a fost unul dintre cei mai bogati policieni din Romania, anul trecut averea lui fiind estimata la zeci de milioane de euro. Printre bunurile pe care fostul senator UDMR le deținea, se numara și o casa desprinsa parca din filmele SF, ridicata in satul Vladiceasca. Senatorul Verestoy Attila…

- Comunicat de presa 17 ianuarie 2018 Asociația Pakiv Romania din Alba Iulia a semnat la data de 15.01.2018 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului ”Antreprenoriat Start Up de Succes – Un Plus pentru Regiunea Centru”, cod SMIS 106538, cu valoarea totala de 8.954.855,11 lei. Proiectul…

- Polițiștii covasneni continua sa acționeze pentru menținerea siguranței publice și descurajarea celor care comit ilegalitați, luand masuri ferme atunci cand constata abateri. In ultima saptamana polițiștii au intervenit la 213 evenimente, 72 dintre acestea fiind sesizari…

- Pentru o calatorie in siguranta, in contextul avertizarilor meteorologice, polițiștii va recomanda: Inainte de a pleca la drum, interesați-va cu privire la condițiile meteorologice de pe traseul pe care urmeaza sa il parcurgeți și echipați-va autovehiculul corespunzator! In condiții dificile de trafic,…

- Site-ul panoramic de promovare a potentialului natural, istoric si cultural al judetelor Covasna si Harghita, lansat in toamna anului 2010 de autoritatile locale, a fost completat cu cateva zeci de obiective printre care mori de apa, ateliere de turta dulce, castele si conace. Printre noutati se numara…

- Mijlocul lunii lui Gerar ne ofera in fiecare an prilejul de a-l omagia pe marele poet al neamului, Mihai Eminescu și, implicit, Ziua Culturii Naționale. In suita manifestarilor ce au loc in intreaga țara cu acest prilej se inscrie și excelentul Spectacol de muzica și poezie intitulat „Pianul cu…

- Prima acțiune a Asociației „Calea Neamului” din acest an s-a desfașurat in județul Harghita, la Doboi, o veche așezare romaneasca, aparținand comunei Plaieșii de jos. O localitate candva romaneasca unde traiau 500 de familii de romani din care azi au mai ramas 50, și acelea maghiarizate, pentru…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Covasna va persista ceata, fenomen care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting)…

- Membrii „Consiliului județean pentru protecția mediului”, elevi de liceu, in clase de protecția mediului, intenționeaza sa realizeze o „harta a mediului” – pentru orașul Sfantu Gheorghe. „Incercam sa realizam o harta mediului in ceea ce privește orașul Sfantu Gheorghe. In acest scop, in data de 2 februarie…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a cinci persoane, dintre care doi minori, s-a petrecut vineri, pe DN 11, Brasov-Bacau, in apropriere de Santionlunca. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES, ca in accident…