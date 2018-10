Stiri pe aceeasi tema

- „Din pacate am pierdut la un singur gol deplasarea de la Arad, unde am intalnit echipa Chișineu Criș. Am pierdut la limita acel joc și jucatoarele noastre au suferit și cateva accidentari. Avem și o suspendare de doua etape pentru sportiva Gianina Vulpe, iar pentru meciul cu Timișoara inca…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat ca asta s-ar putea intampla de anul viitor, precizand ca exista deja un acord de colaborare intre Spitalul Militar din Iași și UMF. Iașiul ar putea deveni al treilea centru universitar in care sunt pregatiți medici militari, alaturi de București și Targu…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, nou promovata in Liga a 2 a, a avut parte de un debut de succes in campionat, invingand cu 4 1 la Ovidiu ACS Poli Timisoara, formatie care, in sezonul trecut, a evoluat in Liga 1. Dupa acest succes, SSC Farul, echipa infiintata de suporterii constanteni, acum doi…

- Medicii de la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Targu Mureș au realizat pe 17 iulie, cu succes un transplant de inima la un adolescent de 15 ani. Tanarul se afla intre viața și moarte și avea nevoie disperata de o alta inima. Cazul este foarte emoționant, intrucat inima salvatoare…

- O echipa de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures a realizat primul transplant pediatric de cord din acest an, la un pacient de 15 ani din Caraș-Severin, care a primit inima de la un donator de 14 ani din Oradea aflat in moarte cerebrala. Operația a durat șase ore.…

- O echipa de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures a realizat primul transplant pediatric de cord din acest an, la un pacient de 15 ani din Caraș-Severin,care a primit inima de la un donator de 14 ani din Oradea aflat in moarte cerebrala. Operația a durat șase ...

- O echipa de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures a realizat primul transplant pediatric de cord din acest an, la un pacient de 15 ani din Caras-Severin,care a primit inima de la un donator de 14 ani din Oradea aflat in moarte cerebrala. Operatia a durat sase ore.

- Intervenția a avut loc azi-noapte la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCVT) din Targu Mureș și a fost posibila datorita gestului altruist facut de familia unui alt copil, grav ranit in urma unui accident rutier. La o zi dupa ce Ziua Donatorului de Organe a fost marcata,…