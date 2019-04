Un tramvai a deraiat la Galați. Vagonul a ocupat tot bulevardul |FOTO Un tramvai a deraiat in Galați iar primul vagon a ajuns aproape transversal in strada, blocand complet circulația pe sensul de mers. Incidentul a avut loc vineri și a fost remediat intr-o ora de angajații societații de transport, care au repus tramvaiul pe șine. Tramvaiul s-a oprit la doar un metru de mașinile parcate pe Bulevardul Henri Coanda și, din fericire, nu a fost nimeni ranit. Tramvaiul societatii de transport Transurb a deraiat, vineri, in zona cartierului Micro 39 din Galati si a intrat pe carosabil cu primul vagon, blocand traficul pe un sens de mers, au anuntat reprezentantii societatii,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

