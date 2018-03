Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost eliminata de Venus Williams in turul 2 de la Indian Wells, Sorana Cirstea a mers la Miami pentru a se relaxa si a se pregati de urmatorul turneu. Jucatoarea de pe locul 35 in ierarhia WTA a postat pe Instagram o poza care o infatiseaxa in costum de baie extrem de […]

- Trei copii și trei adulți au fost transportați la spital, dupa ce trei mașini s-au ciocnit, joi dupa-amiaza, in stațiunea Bușteni, din județul Prahova, cel mai probabil din cauza unui șofer care a adormit la volan. La aceasta ora, traficul rutier pe DN 1, intre Ploiești și Brașov, este blocat din cauza…

- Functiile pe care BlackBerry pretinde ca Facebook le foloseste in aplicatiile sale fara a avea drept acopera partea de securitate, unele caracteristici ale interfetei grafice, dar si mai multe optiuni ce tin de functionalitate propriu-zisa a acestora. Generarea cheilor de criptare, afisarea pictogramelor…

- Inca doi copii au murit din cauza rujeolei, anunta CNSCBT. Este vorba despre doi copii in varsta de 8 luni, respectiv 10 luni, ambii din Bacau. Potrivit sursei citate, numai in saptamana 26.02 ndash; 02.03.2018 au fost raportate inca 123 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti,…

- Din cauza drumului inzapezit, un microbuz cu copii din Republica Moldova a ramas blocat pe un traseu din regiunea Odesa. Despre aceasta a anunțat președintele Consiliului regional al Belgorod-Dnestrovsk, Valeri Lobanov, pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui, pe drumul aflat in apropierea satului Belenkoe…

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, impactul avand loc, din primele cercetari, pe fondul neadaptarii vitezei in curba. In urma coliziunii dintre doua autoturisme doi barbați cu varsta de 52 respectiv 46 de ani au suferit traumatisme cranio cerebrale, un altul in varsta de 46 de ani un…

- Spectacolul piesei PRINTESA SI BROSCOIUL, programat pentru vineri, 2 martie 2018 a fost anulat din cauza conditiilor meteo. Urmatorul spectacol va avea loc pe 4 martie 2018 de la ora 10.00, respectiv ora 11.30. Piesa este o adaptare dupa basmul "Printul fermecat" al Fratilor Grimm, regia si scenariul…

- Un sat din Bistrita-Nasaud este izolat, din cauza zapezii viscolite. Este vorba despre satul Ciosa, situat aproape de Pasul Tihuta, care face legatura dintre judetele Bistrita-Nasaud si Suceava. Probleme sunt si pe DC 5C, care leaga localitatile Piatra Fantanele de Dornisoara.

- Spectacolul piesei PRINTESA SI BROSCOIUL, programat pentru maine, 27 februarie 2018 a fost anulat din cauza conditiilor meteo. Urmatorul spectacol va avea loc pe 28 februarie 2018 de la ora 10.00. Piesa este o adaptare dupa basmul "Printul fermecat" al Fratilor Grimm, regia si scenariul fiind semnate…

- In varsta de 28 de ani, un model de pe Instagram dorește sa-și scoata implanturile din fese pentru care a platit nu mai puțin de 15.000 de lire. Motivul? Femeia considera ca sunt prea mari și se teme ca ar putea exploda.

- Cele mai multe servicii medicale prestate, dar nedecontate, s-au inregistrat la Pediatrie: spitalul a pierdut astfel peste 1,2 milioane de lei. „Poti spune ca este o pierdere pentru ca tu primesti banii pentru un bolnav, dar ii imparti la 1-2 bolnavi pentru ca, pe langa cel validat, se adauga si cazurile…

- La 29 de ani, Elsa Hosk se poate lauda cu faptul ca a defilat pentru branduri precum Dior, Dolce Gabbana si Anna Sui, iar din 2015 reprezinta brandul Victori rsquo;s Secret. Desi pare sa aiba corpul perfect, fanii au criticat-o aspru dupa ce au vazut cel mai recent selfie postat de ea pe Instagram.

- Secția ATI a Secției de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Bacau a fost inchisa, dupa ce ieri a fost adus un copil, de 10 luni, cu o complicație severa de rujeola. Pentru ca trebuia intubat și supravegheat intr-o secție de maxima siguranța, acesta a fost internat in ATI Pediatrie și s-a instituit…

- Un tata a trei copii din satul Baroncea, raionul Drochia, a ramas fara fiica sa de cinci ani. Autoritațile locale au decis ca barbatul, soția caruia a murit,nu este in stare sa aiba grija de fetița.

- Nu mai este niciun secret ca social media a devenit peste noapte o parte tot mai importanta din cariera unui model. Tot mai multe tinere apeleaza la rețele de socializare pentru a deveni mai populare.

- Din cauza ninsorii abundente din aceasta noapte, 136 de copii nu au putu ajunge la școala. Drumurile inzapezite si ghetusul pe pante mari au dus la suspendarea a șase rute școlare. Astfel, in șase instituții din cinci raioane, microbuzele școlare nu au mai ajuns la copii pentru a-i transporta la școala. …

- Claudiu Anghel, presupusul tata al fetitei Amaliei Enache, este in Rio, la Carnavalul celebru care are loc acolo. Claudiu Anghel a publicat pe contul sau de Instagram un clip incendiar de la Carnavalul de la Rio, cu o brazilianca ce danseaza aproape goala.

- Unul din patru copii irakieni sufera de saracie si patru milioane au nevoie de asistenta din cauza razboiului purtat in aceasta tara cu militantii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a comunicat duminica UNICEF, transmite Reuters. ONU a anchetat 150 de atacuri impotriva unor institutii de invatamant…

- "Spuneti ca toata lumea are un smartphone", a declarat Putin joi, in urma unui discurs al directorului Institutului National de Cercetari Kurceatov, Mihail Kovalciuk, la o reuniune cu cercetatori si academicieni rusi, la Novosibirsk, in Siberia Occidentala.Kovalciuk tocmai spusese in discursul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a marturisit ca nu are smartphone, dupa ce s-a prezentat anul trecut ca o ”persoana obisnuita”, care aproape ca nu utilizeaza Internetul si nu are cont pe retele de socializare, relateaza AFP. ”Spuneti ca toata lumea are un smartphone”, a declarat Putin joi, in urma unui…

- Sectia de Pediatrie 1 a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, unde sunt internati copii sugari, este arhiplina ca urmare a numarului mare de boli de sezon. Sunt cazuri grave de bronhopneumonii chiar si la copii mai mici de 1 luna.

- Conform unor surse apropiate acesteia, celebra cantareata s-a internat intr-o clinica de psihiatrie pentru a se trata de depresie si de anxietate, afectiuni dezvoltate la scurt timp dupa ce a fost diagnosticata cu lupus, o boala autoimuna nevindecabila. In ciuda faptulul ca a trecut cu brio printr-o…

- Vreme neobișnuit de calda pentru ultima luna de iarna s-a anunțat zile la rând. Apoi meteorologii au avertizat ca urmeaza viscol și ninsori. Temperaturile au devenit negative, însa pentru puțin timp. Un aer primavaratic și-a facut iar apariția, iar soarele cu dinți îi înșala…

- Internetul a explodat duminica seara cand Kylie Jenner (20 ani) a anunțat, in sfarșit, in mod oficial, ca a nascut o fetița pe 1 februarie! Mezina familiei Kardashian-Jenner, Kylie, a anunțat duminica seara ca a nascut. La scurt timp dupa ce a postat pe Instagram un mesaj emoționant, Kylie a facut public…

- Scolile primare vor ramane inchise pe parcursul zilei luni in provincia Teheran din Iran, cu exceptia a trei orase mici, din cauza nivelului ridicat de poluare, au anuntat autoritatile locale citate de AFP, conform agerpres.ro. Autoritatile au luat de asemenea decizia de a impune masura traficului…

- Cauza penala de invinuire a unui conducator auto, retinut la finele anului trecut pentru accidentarea a patru persoane care traversau regulamentar carosabilul si parasirea locului accidentului rutier a fost finalizata si trimisa in judecata.

- In SUA, 37 de copii au murit de gripa. Focarul virusului este fixat in patru zeci de state. In plus, medicii spun ca pana la sfarșitul sezonului de iarna, gripa poate ucide mai mult de 50.000 de oameni.

- Nicole Finn, o femeie in varsta de 43 de ani din Statele Unite, a primit inchisoare pe viața, dupa ce aceasta și-a infometat cei trei copii adoptați, fapt ce a dus la moartea unei fete de 16 ani.

- Un copil in varsta de sapte ani se afla internat la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce a lesinat in baia din propria casa, din cauza intoxicatiei cu monoxid de carbon, totul pornind, se pare, de la centrala pe gaz care avea scapari. Acesta a mers sa se spele, fiind gasit de mama sa dupa…

- Peste 160 de localitati din 15 raioane raman, si la aceasta ora, partial deconectate de la curent, din cauza ninsorilor de ieri. Totodata, noua mii de copii din sapte raioane nu au ajuns, azi, la scoala.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale a expediat in instanta de judecata cauza penala de invinuire a directorului unui Gimnaziul-Internat din municipiului Chisinau si a complicelui acestuia, un om de afaceri, invinuiți de trafic de copii.

- Cel puțin 22 de turiști sunt blocați pe Vârful lui Roman, din județul Vâlcea. Noua dintre turiștii blocați sunt copii. La fața locului s-au deplasat deja jandarmii montani. Turiștii au ramas blocați la cabana din cauza viscolului. Starea lor de sanatate este buna, nu…

- Facebook a anunțat ca a blocat conturile de socializare ale liderului cecen Ramzan Kadîrov din cauza sancțiunilor americane la care este supus acesta. Într-o declarație data publicitații în 28 decembrie, Facebook a spus ca are obligația legala sa dezactiveze conturile de…

- Infertilitatea este o problema de sanatate la nivel global, iar incapacitatea femeilor de a obține o sarcina pe cale naturala este clasata pe locul 5 in topul dizabilitaților care afecteaza omenirea. Statisticile Organizației Mondiale a Sanatații sunt ingrijoratoare: milioane de cupluri care-și doresc…