Stiri pe aceeasi tema

- Un magnat japonez al sushi-ului a platit suma record de 333,6 milioane de yeni (2,7 milioane de euro) pentru un ton uriaș, la prima licitație din acest an pe piața de pește din Tokyo, informeaza Euronews preluat de mediafax. Kiyoshi Kimura, care deține lanțul de restaurante Sushizanmai, a…

- Un ton de 278 de kilograme s-a vandut sambata cu pretul record de 333,6 milioane de yeni (2,7 milioane de euro) la Tokyo, un succes neasteptat pentru primele licitatii de Anul Nou din piata Toyosu. Tonul roșu a fost pescuit ...

- Chiar si cumparatorul, proprietarul unui lant de restaurante de sushi, a fost surprins de cat a trebuit sa dea pe acest urias peste. Totusi, a garantat ca nu va creste pretul in localurile care vor servi acest ton. „Este un ton frumos, mai scump decat preconizam”, a comentat cumparatorul, Kiyoshi Kimura,…

- "Este un ton frumos, mai scump decat preconizam", a comentat cumparatorul, Kiyoshi Kimura, patron al lantului de restaurante Sushi Zanmai. El detinea deja recordul precedent, de doua ori mai mic, in 2013, pentru un ton de dimensiuni mai mici. Pestele a fost pescuit in largul prefecturii…

- Un baiat de 16 ani din Malaysia a murit electrocutat, dupa ce a adormit cu caștile de la telefon in urechi, in timp ce acesta era incarcat, scrie a1.ro. Tragedia a lasat o familie indurerata și mii de oameni speriați, pentru ca din pacate, acest obicei este frecvent in randul tinerilor dependenți…

- Presedinta Federatiei Romane de Gimnastica, Andreea Raducan, a declarat ca obiectivul institutiei pe care o conduce este castigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, dar a precizat ca nu doreste ca prin acest anunt sa puna presiune pe sportivi. „Avem obiectiv o medalie la Jocurile…

- Federatia Romana de Scrima si-a stabilit ca obiectiv castigarea a doua medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, a anuntat, joi, secretarul general al FRS, Roxana Scarlat. "Federatia Romana de Scrima si-a propus castigarea a doua medalii la Tokyo. Stim ca este un obiectiv foarte…

- Presedinta Federatiei Romane de Gimnastica, Andreea Raducan, a declarat, joi, ca obiectivul institutiei pe care o conduce este castigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, dar a precizat ca nu doreste ca prin acest anunt sa puna presiune pe sportivi. "Avem obiectiv…