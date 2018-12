Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul ''Choose Love'', administrat de asociatia Help Refugees, si-a deschis portile in apropiere de Carnaby Street din capitala britanica, iar un al doilea va fi deschis marti pe West Broadway, in New York. "Vii in magazin si cumperi o patura sau o vesta de salvare, dar nu pleci cu ele acasa, ci…

- Cinci primarii din judetul Covasna au fost sanctionate cu cate 10.000 de lei de catre Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna pentru neobtinerea autorizatiei pentru siguranta la incendii. Purtatorul de cuvant al ISU Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES ca este vorba…

- O veste proasta pentru iubitorii de teatru independent, care frecventau pana astazi Godot Cafe Teatru: proprietarii acestuia au decis sa opreasca activitatea, urmand a restitui banii celor care au cumparat deja bilete pentru reprezentațiile urmatoare. Motivul invocat este starea avansata de degradare…

- Primaria Capitalei anunța, sambata dimineața, ca lucrarile de consolidare și reabilitare la mai multe cladiri din centrul Bucureștiului continua, fiind deschise 41 de șantiere, scrie Mediafax.Sunt șantiere deschise la 41 de cladiri din centrul Bucureștiului, respectiv la opt dintre acestea…

- Hyundai a pregatit un pachet consistent de imbunatațiri pentru gama i40. Modelul de clasa medie dezvoltat de constructorul sud-coreean va fi disponibil cu mici modificari estetice, cu o gama ceva mai generoasa de pachete de siguranța și cu motorizarea diesel de 1.6 litri. La nivel estetic, Hyundai a…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca evalueaza daca va participa sau nu la ședința Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite din aceasta saptamana de la New York, datorita preocuparilor legate de siguranța sa, relateaza Reuters preluata de mediafax. "Știti ca ma au…