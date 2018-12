Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Pulhac a ramas singurul baiat din echipa Faimoșilor in cursa pentru trofeul „Exatlon” și marele premiu in valoare de 100.000 de Euro. Calm, calculat, cu mult umor și echilibrat, fostul fotbalist a reușit sa mobilizeze in jurul sau intreaga echipa și sa aduca puncte importante in ecuația jocurilor,…

- Simona Halep va termina anul 2018 pe primul loc in ierarhia jucatoarelor profesioniste de tenis. O performanța pentru care sportiva din Constanța se afla in aceste zile in atenția presei mondiale. Inculsa pe locul 9 in ”Dominant 20”, Simona Halep a fost laudata de Nadiei Comaneci, intr-un material aparut…

- Romania a fost invinsa de Ungaria, 31-29, in ultimul meci din grupa principala. Romancele sunt aproape eliminate din competitie. Cu 8 minute inainte de final, Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a Romaniei, s-a accidentat.Calificarea depinde de rezultatul din ultimul meci, Olanda-Germania.…

- Un accident spectaculos și mai puțin obișnuit a avut loc in aceasta dimineața in județul Caraș Severin. O mașina de poliție a plonjat intr-o rapa adanca de circa zece metri. Mașina de poliție a suferit unele avarii, mai ales in partea din fața. Autoturismul poliției din Oțelu Roșu mergea dintre Reșița…

- Fostul premier macedonean Nikola Gruevski, care a fugit din tara sa pentru a evita inchisoarea, a utilizat o masina diplomatica ungara, a anuntat joi politia din Albania, tara prin care acesta a trecut, transmite AFP. "Gruevski a iesit, pe 11 noiembrie 2018, in jurul orei 19,11, de pe teritoriul…

- Un barbat, de 51 de ani, din Florești, a plecat de la domiciu spre Sibiu, cu autoturismul proprietate personala, și nu a mai revenit, familia nemaiputand sa ia legatura cu acesta. Daca il vedeti, anuntati imediat Politia prin numarul unic de urgenta 112! Politia a fost sesizata cu privire la faptul…

- Accidentul s-a produs miercuri seara, in jurul orei 22.45 (ora 23.45, ora Romaniei). Tanarul conducea un Renault Twingo pe strazile din Toulouse, cand o patrula de politie i-a facut semn sa opreasca. Masina fusese declarata furata cu cateva zile inainte. Cum romanul nu a oprit la semnul agentilor,…

- Un autoturism care figura ca furat din Ungaria a fost depistat, miercuri, de polițisti in posesia unui barbat din Sanpetru. Mașina, care figureaza ca fiind furata din Ungaria, din data de 11 septembrie, a fost depistata de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, pe strada Vasile Goldiș din…