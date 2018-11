Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR plin cu scanduri s-a rasturnat pe raza localitatii Piatra Fantanele din Bistrita-Nasaud. Accidentul s-a petrecut sambata, in jurul orei 12. Salvatorii de la SMURD au intervenit la fata locului, iar soferul a fost dus la un spital din Suceava.

- Un autotren incarcat cu material lemnos s a rasturnat sambata in localitatea Piatra Fantanele, judetul Suceava. Circulatia este blocata pe o banda de mers.La fata locului a intervenit modulul SMURD de la Garda de Interventie Poiana Stampei, cu autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita au anuntat ca, vineri dimineata, s-a produs un accident rutier in Cosereni, pompierii intervenind cu mai multe echipaje. O masina in care se aflau doua persoane a parasit partea carosabila si s-a rasturnat. Pasagerul a fost…

- Soferul unui autocamion incarcat cu grau care circula din directia Ludus Targu Mures nu a adaptat viteza intr o curba, a pierdut controlul volanului, vehiculul a intrat in balans si s a rasturnat, iar graul s a imprastiat pe sensul de mers opus, blocand astfel aceasta directie.Potrivit IGPR, nu au rezultat…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, o autocisterna plina cu clei s-a rasturnat, vineri, pe calea ferata intre localitatile Vatra Dornei si Iacobeni. "Soferul a ramas incarcerat si a fost extras de catre un pompier militar botosanean, aflat in timpul liber,…

- Traficul feroviar intre Vatra Dornei si Iacobeni (judetul Suceava) este blocat, vineri, dupa ce o cisterna plina cu clei s-a rasturnat pe calea ferara. Soferul a ramas incarcerat si a fost scos de catre pompieri, fiind ranit, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Iacobeni, judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava, o autocisterna incarcata cu clei s a rasturnat pe calea ferata.In accident a fost ranit soferul care a fost preluat constient de echipajele medicale. "Nu exista pericol de explozie. Intervin militarii…

- Un atutotren incarcat cu marfa s-a rasturnat, luni, de pe podul rutier care trece peste calea ferata, la Ganeasa, pompierii SMURD intervenind pentru a scoate soferul ramas incarcerat in cabina. In accident a fost implicat un autocamion, inmatriculat in Bulgaria, incarcat cu articole de incalțaminte,…