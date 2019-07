Un TIR ajuns pe contrasens s-a izbit de un microbuz – patru victime, pe DN 19

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc pe DN 19, intre localitatea Moftinu Mic si municipiul Carei. Politistii au stabilit ca un sofer de 40 de ani, din judetul Bistrita-Nasaud, care conducea un ansamblu tractor si remorca, a ajuns pe contrasens, in urma unei defectiuni a unui disc de franare de la capul tractor, au…

- Patru persoane au fost ranite, joi, intr-un accident produs pe DN 19, in judetul Satu Mare, dupa ce un TIR a intrat pe contrasens si s-a ciocnit cu un microbuz cu pasageri. Primele informatii arata ca autotrenul ar fi avut o defectiune la sistemul de franare. Traficul a fost blocat in urma accidentului,…

- Un motociclist in varsta de 32 ani si-a pierdut viata, marti seara, dupa ce a izbit un parapet de pe marginea DN 17, in Pasul Tihuta, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud.La locul accidentului a intervenit echipajul de terapie intensiva mobila…

- Confrom ISU Bucovina, in mașina se aflau un barbat și o femeie. Din nefericire, barbatul a ramas incarcerat, cu leziuni incompatibile cu viața. Femeia, de 58 de ani, conștienta și cu rani ușoare, a fost preluata de echipajul SAJ și transportata la CPU Vatra Dornei. A intervenit modulul…

- Un motociclist a fost transportat de urgența la spital, in urma unui accident care a avut loc astazi, intre Timișoara și Giroc. Barbatul aflat pe doua roți s-a izbit de un microbuz și a fost azvarlit pe carosabil. Vina pentru producerea accidentului o poarta șoferul unui microbuz, care venea de pe o…

- Traficul este blocat pe ambele sensuri pe strada Amurgului din Capitala dupa ce un șofer a pierdut controlul asupra volanului și a lovit un autobuz STB de pe contrasens. In urma impactului, șoferul mașinii a murit, iar doi calatori din autobuz au fost raniți.Un șofer in varsta de 60 de ani…

- Accident rutier deosebit de grav pe Autostrada A1, la km 111."Accident rutier autostrada A1 km 502: 1 microbuz cu 1 furgoneta implicate, 10 persoane (cetațeni bulgari) implicate din care 1 incarcerat, 4 necesita ingrijiri medicale și 5 contuzii minore. Citește și: LOVITURA pentru Parchetul…

- A fost Plan Rosu de interventie, luni seara, in judetul Buzau, ca urmare a unui accident foarte grav ce a avut loc in zona localitatii CA Rosetti. Un microbuz cu 14 persoane la bord a fost lovit de o garnitura de tren. Salvatorii buzoieni si colegii lor de la Braila, veniti in ajutor, au intervenit…