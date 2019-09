Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Cluj, circulatia este intrerupta pe Autostrada A10, pe sensul Turda catre Aiud, la kilometrul 66, dupa ce un autocamion incarcat cu caramida s-a rasturnat pe carosabil. Conducatorul auto a fost ranit grav in urma…

- Un tanar de 20 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a provocat un accident rutier, pe fondul neatentiei, in urma caruia atat acesta, cat si un adolescent de 18 ani au fost raniti.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66 E79 Deva ndash; Petrosani, la kilometrul 182 450 de metri, in zona orasului Hateg, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier: un autoturism a pierdut controlul directiei, a lovit un cap de pod si s a rasturnat…

- Un tanar de 29 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere si distrugere din culpa, in contextul in care s-a aventurat in trafic cu masina, iar la un moment dat a pierdut control volanului si a intrat in gardul unei case.

- In data de 10, respectiv 11 iulie a.c., din cauza efectuarii unor lucrari de reparatii pe Breteaua de conectare cu DN 39 drumul care face legatura intre orasul Constanta si Eforie Nord, respectiv Mangalia , se vor institui restrictii de circulatie. Prima etapa a reparatiei se rezuma la frezarea denivelarilor…

- Soferul unei ambulante a pierdut, joi, controlul volanului si a intrat cu autospeciala intr-un gard, in comuna Brezoaele, trei pacienti din autovehicul fiind raniti usor, informeaza IPJ Dambovita, potrivit Agerpres. "Din primele date, pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers, conducatorul…

- Impactul frontal dintre o autoutilitara și un TIR s-a soldat cu moartea unui șofer și ranirea celuilalt, in aceasta dimineața, pe Drumul Național 1 (DN1), potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Accidentul a avut loc in localitatea Sambata de Jos, din județul…