Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este restrictionat, in aceasta dimineata, pe DN 6, care leaga Timișoara de Drobeta Turnu Severin, in zona vamii Portile de Fier I, unde un TIR a intrat in parapet si blocheaza unul dintre sensurile de circulație. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta…

- Traficul va fi restricționat, vineri, pe autostrada A1, intre Sibiu și Deva, pentru efectuarea unor lucrari la carosabil, anunța Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), potrivit Mediafax.Restricțiile sunt in vigoare vineri, pana la ora 19.00, și vor…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, in judetul Arges in perioada 3-4 mai 2019, se va desfașura evenimentul “Raliul Argeșului Powered by Catena”, pe urmatoarele sectoare de drum: In data de 03.05.2019 (vineri) , intre orele 14:00-18:00 – se inchide circulația…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, in judetul Arges, circulatia se desfasoara pe un fir alternativ pe DN7 Pitesti –Ramnicu Valcea, in localitatea Draganu, din cauza unui autotren ramas imobilizat pe carosabil. Se estimeaza ca ...

- Traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii 1 Pitesti -Bucuresti este aglomerat pe tronsonul kilometric 17 - 10, la intrarea in Capitala formandu-se coloana de mașini, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane, potrivit Mediafax."Din cauza numarului mare de autovehicule, circulatia…

- Traficul rutier este restrictionat pe o banda a autostrazii A1 Bucuresti – Pitești, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui incendiu de vegetație, fumul reducand vizibilitatea sub 50 de metri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane ...

- Traficul rutier este restrictionat pe o banda a autostrazii A1 Bucuresti - Pitești, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui incendiu de vegetație, fumul reducand vizibilitatea sub 50 de metri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe autostrada A1…

- Politistii rutieri recomanda soferilor care vin dinspre Valea Prahovei, duminica, sa circule pe ruta alternativa DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, in conditiile in care traficul pe DN1 Brasov – Ploiesti este intens, conform Mediafax.Citește și: Niculae Badalau a EXPLODAT dupa ce a fost atacat…