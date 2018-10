Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a sesizarilor primite de la cetațeni, polițiștii locali din Timișoara continua sa ia masuri impotriva conducatorilor auto care... The post Tupeu maxim! A blocat accesul tramvaiului, ca sa mearga la un restaurant appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident rutier a avut loc sambata seara pe DN 79, Arad-Oradea. Doua autoturisme s-au lovit la Zimandu-Nou, unul dintre ele ajugand pe camp. O femeie a ramas incarcerata in mașina. La fața locului au ajuns un echipaj de descarcerare ușoara și echipaje SMURD Curtici și Arad.„In cele doua mașini se…

- Dupa aproape 1.200 de km pe care i-au mers pe jos, de la Alba-Iulia spre Chisinau, cateva sute de unionisti au ajuns, astazi la amiaza, in Piata Marii Adunari Nationale pentru a participa la "Marea Adunare Centenara". Evenimentul insa nu a fost lipsit de altercatii.

- Șoferii care vor sa iasa din Romania sunt sfatuiți in continuare sa evite... The post Vestul țarii blocat la frontiera! Ore de așteptare la Nadlac, Nadlac II și Cenad appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat de etnie rroma din cartierul Meteor, Targu Jiu, este anchetat penal pentru ca a blocat o strada din oras cu un cort.Politisti din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat, de ...

- DN68A ramane unul dintre cele mai aglomerate sectoare de drum național in luna august. The post Ultima ora! Lucrarile pe șoseaua Deva-Lugoj s-au incheiat appeared first on Renasterea banateana .

- Un sofer roman de TIR și unul ucrainian au blocat o autostrada din Austria... The post Bataie intre un șofer roman de TIR și unul ucrainean, in Austria. Au blocat autostrada! appeared first on Renasterea banateana .

